Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Başladı

40 ülkeden 607 sporcunun katıldığı şampiyona, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

08.12.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Kros Şampiyonası, 40 ülkeden sporcuların katılımıyla Antalya'da başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonada, toplam 7 mesafe koşulacak. Sporcular, 20 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 4,5 kilometre, 23 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 6 kilometre, büyük kadınlar ve erkekler kategorisinde 7,5 kilometre ve 4x1,5 kilometre karışık bayrak yarışmasında mücadele edecek.

20 yaş altı 4,5 kilometre yarışlarıyla başlayan şampiyona, bugün ödül töreni ile sona erecek.

"Avrupa şampiyonalarında en kalabalık yarış oluyor"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, AA muhabirine, Avrupa Kros Şampiyonası'nın, Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Salon Şampiyonası'ndan sonra en önemli üçüncü organizasyon olduğunu belirterek, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Hem organizasyon hem de madalya kazanma konusunda başarılı olmayı hedeflediklerini anlatan Karadağ, şunları söyledi:

"Şampiyonada yedi yarış izleyeceğiz. 20 yaş altı erkek ve kadınlar, 23 yaş altı erkek ve kadınlar, büyük erkek ve kadınlar ile karışık takım bayrak yarışı heyecanını yaşayacağız. Her bir takımımızda 6 sporcudan toplam 36 sporcumuz var, 4 sporcumuz da bayrak yarışında yarışacak. Toplam 40 sporcu ile katılıyoruz. Şu ana kadar 40 ülkeden 607 sporcu kayıt yaptırdı. Ayrıca 3 de mülteci sporcu var. Bu bir rekor oluyor. Avrupa Şampiyonlarında en kalabalık yarış oluyor. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz."

Kaynak: AA

Etkinlik, antalya, Türkiye, Yaşam, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
11:07 Adana’da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı Adana'da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 13:50:32. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.