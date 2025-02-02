Antalya\'da Deniz Baykal Spor Kompleksi Açılıyor

Spor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon TL yatırımla Kızılarık Mahallesi'nde hayata geçirdiği Deniz Baykal Spor Kompleksi, 11 Şubat'ta CHP eski lideri Deniz Baykal'ın 2. ölüm yıl dönümünde düzenlenecek törenle açılacak.

Toplam 8 bin metrekare alana yayılan spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı çim sahasıyla Antalya'ya modern bir spor alanı kazandırıyor. Tesis, okçuluk ve futbol branşlarına uygun özel alanlarıyla da dikkat çekiyor. 1973 yılında memleketi Antalya'dan milletvekili seçilen, farklı dönemlerde bakanlık ve başbakanlık görevlerinde bulunan ve CHP'nin 4. genel başkanı olan Deniz Baykal'ın adını taşıyan tesis, geçtiğimiz aylarda ücretsiz yüzme kurslarıyla kapılarını açmıştı. Tesisin resmi açılış töreni, Deniz Baykal'ın vefat yıl dönümü olan 11 Şubat Salı günü saat 11.00'de gerçekleşecek. - ANTALYA