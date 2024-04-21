Antalya\'da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası\'nda Altın Madalyalar Dağıtıldı

Spor

Antalya'da yapılan Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, kadınlar ve erkekler 20 kilometre yarışlarıyla devam etti.

EXPO 2016 alanında yapılan organizasyonun 20 kilometre yarışlarında kadınlarda Ayşe Tekdal, Elif Nur Özbey ve Selin Çadır, erkeklerde Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram ve Harun Bilir mücadele etti.

Milli atlet Ayşe Tekdal, 1.35.34'le sezonun en iyisini yürüyerek 29'uncu, Elif Nur Özbey 1.45.23'le kişisel en iyisini yürüyerek 51'inci ve Selin Çadır 1.46.02'yle 53'üncü oldu.

Kadınlarda 2022'de ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 ve 35 kilometrede altın madalya, 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 35 kilometrede gümüş, geçen yıl Umman'ın Maskat kentinde gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Perulu Kimberly Garcia Leon, Antalya'daki şampiyonada 1.27.12'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Bu branşta Çinli Zhenxia Ma 1.27.55'le gümüş, Brezilyalı Erica Sena da 1.29.22'yle sezonun en iyisini yürüyerek bronz madalya kazandı.

Takımda ise Çin birinci, Peru ikinci, İspanya üçüncü oldu.

Erkeklerde altın madalyayı İsveçli atlet Karlström aldı

Erkekler 20 kilometre yarışlarında milli atletlerden Mazlum Demir, 1.21.46'la kişisel en iyisini yürüyerek 22'nci, Ozan Bayram, 1.26.49'la kişisel en iyi derecesini yürüyerek 53'üncü, Harun Bilir de 1.32.37 yürüyerek 65'inci oldu.

Milli atletler Hayrettin Yıldız ve Şahin Şenoduncu ise yarışı tamamlayamadı.

Geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 20 kilometre yürüyüşünde gümüş madalya elde eden İsveçli Perseus Karlström, Antalya'daki organizasyonda 1.18.49'la altın madalya kazandı.

Aynı branşta İspanyol Paul Mcgrath, 1.19.14'le gümüş, vatandaşı Diego Garcia Carrera 1.19.51'le bronz madalya elde etti.

Takımda ise İspanya birinci, Japonya ikinci, İtalya üçüncü oldu.