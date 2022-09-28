Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika
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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu mücadele edecek

28.09.2022 16:34
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu mücadele edecek

Antalya'da düzenlenecek 2022 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Antalya'da düzenlenecek 2022 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesindeki şampiyona 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Şampiyonaya 39 ülkeden 124 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Şahika Ercümen, Birgül Erken, Yasemin Ulucan, Rüstem Derin, Mete Mordağ, Birol Özbek, Cemal Yurteri ve Görkem Gedik temsil edecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Antalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu mücadele edecek - Son Dakika

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