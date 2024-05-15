Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası devam ediyor

Antalya\'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası devam ediyor

Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası, Alibey Club Manavgat'ta 218 takımdan 1300 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, Türkiye'de tenisin hızla büyüdüğünü ve sportif başarıların stratejik hedeflerle gerçekleştiğini vurguladı. Organizasyon, 18 Mayıs'ta sona erecek.

15.05.2024 15:55
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Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası sürüyor.

Alibey Club Manavgat'ta 218 takımdan 1300 sporcunun katıldığı şampiyonaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmeyi hedefleyen bir federasyon olduklarını söyledi.

Türkiye'de tenisin çığ gibi büyüdüğüne dikkati çeken Durmuş, stratejik hedeflerin, sportif başarılarla gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Türk sporcuların dünyanın her yerinde kendilerini çok iyi temsil ettiğini vurgulayan Durmuş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımızı sürdürürken özellikle tesisleşme noktasında çok önemli bir yere geldik. Artık ilçelerde dahi tenis turnuvası yapıyoruz. Tenis en önde gelen branşlardan biri olmaya başladı. Yılda yaklaşık 700 turnuva düzenliyoruz. Altyapıda havuzun genişleyebilmesi adına da organizasyonlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık, tenis sporuna destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Club Alibey Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, 100'den fazla tenis kortu ile dünyanın sayılı tesislerinden birine sahip olduklarını dile getirdi.

Master milli tenisçi Behzat Gerçeker de müziğin olduğu gibi tenisin de insanları birleştirme özelliğinin bulunduğunu ifade etti.

Organizasyon, 18 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Tenis Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

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