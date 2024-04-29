Antalya\'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında milli sporcular çifte şampiyonluk elde etti

Spor

Antalya'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvası Megasaray Kupası'nda milli sporcular, çifte şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Megasaray Tenis Akademi'de gerçekleştirilen turnuvada quad kategorisinde Ahmet Kaplan, Avustralyalı Jin Woodman ile yaptığı tekler finalini 6-1 ve 6-0'lık sertlerle kazanarak şampiyon oldu.

Çiftlerde ise Ahmet Kaplan ile Ali Ataman, Uğur Altınel- Fatih Karataş ikilisini 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.