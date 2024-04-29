Antalya'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında milli sporcular çifte şampiyonluk elde etti - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında milli sporcular çifte şampiyonluk elde etti

Antalya\'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında milli sporcular çifte şampiyonluk elde etti

Antalya'da düzenlenen Megasaray Kupası'nda milli sporcular Ahmet Kaplan ve Ali Ataman, tekerlekli sandalye tenisinde çifte şampiyonluk elde etti. Ahmet Kaplan teklerde Avustralyalı Jin Woodman'ı mağlup ederek şampiyon olurken, çiftlerde ise Ahmet Kaplan ve Ali Ataman Uğur Altınel-Fatih Karataş ikilisini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

29.04.2024 12:33
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Antalya'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvası Megasaray Kupası'nda milli sporcular, çifte şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Megasaray Tenis Akademi'de gerçekleştirilen turnuvada quad kategorisinde Ahmet Kaplan, Avustralyalı Jin Woodman ile yaptığı tekler finalini 6-1 ve 6-0'lık sertlerle kazanarak şampiyon oldu.

Çiftlerde ise Ahmet Kaplan ile Ali Ataman, Uğur Altınel- Fatih Karataş ikilisini 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında milli sporcular çifte şampiyonluk elde etti - Son Dakika

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