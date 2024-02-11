Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular altın madalyalar kazandı - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular altın madalyalar kazandı

Antalya\'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası\'nda genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular altın madalyalar kazandı

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 6'sı altın 29 madalya kazandı. Turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapılacak.

11.02.2024 23:33
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Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 6'sı altın 29 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun dördüncü gününde genç kadınlar müsabakaları yapıldı.

Müsabakalarda Türk sporcular 6'sı altın 29 madalya kazandı.

Turnuvanın beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapılacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda genç kadınlar kategorisinde Türk sporcular altın madalyalar kazandı - Son Dakika
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