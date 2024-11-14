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Antalya'da Gran Fondo Yarışı Başlıyor

Antalya\'da Gran Fondo Yarışı Başlıyor

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, Antalya'da 15 Kasım'da 20 km zamana karşı yarışıyla başlıyor.

14.11.2024 15:19
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Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series'in ilk 15 Kasım'da 20 km zamana karşı parkuru yarın Antalya Expo yolunda saat 10.00'da start alacak.

Antalya'da 14-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan UCI Nirvana Gran Fondo World Series'in ilk yarışı Zamana Karşı (TT) yarın yapılacak. Antalya Expo Yolu'ndan start alacak olan 20 km'lik düz bir parkurda 10 km gidiş ve 10 km geliş olarak tasarlanan Zamana Karşı (TT) yarışında 26 ülkeden 230 sporcu yarışacak.

UCI Gran Fondo World Series kapsamında düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için SLOT veren bir yarış olan Zamana Karşı yarışında katılımcılar bu yarışta 20 km'lik parkuru en kısa zamanda bitirmeye çalışacak. Her sporcunun tek tek çıktığı ve kurallar gereğince tek başına yarışabildiği bu yarışta en düşük zamanı yapan sporcu kazanan olacak. Kendi yaş kategorisinde yüzde 25'lik dilimde bitirmeleri halinde Dünya Şampiyonası'nda düzenlenecek Zamana Karşı yarışmasına gitmeye hak kazanacaklar.

Kısa ve uzun parkur yarışları sınırları zorlayacak

Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da 17 Kasım Pazar günü Uzun Parkur (98 km) ve AG Tohum Kısa Parkur (66 km) ve Paracycling Parkuru (66 km) yarışları yapılacak.

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilecek.

Yarış programı şu şekilde:

15 Kasım Cuma - Start: Antalya EXPO Yolu

10.00 - 15.00: Zamana Karşı Yarışı (20 km)

15.30: Zamana Karşı Yarışı Ödül Töreni

10.00 - 18.00: Fuar Alanı Etkinlikleri

17 Kasım Pazar - Start Nirvana Cosmopolitan Hotel

10.00 - 14.00 UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Yarışı

Uzun Parkur (98 km)

AG Tohum Kısa Parkur (66 km)

Paracycling Parkuru (66 km)

14.15 - 15.45 Ödül Töreni

09.00 - 17.00 Fuar Alanı Etkinlikleri - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Gran Fondo Yarışı Başlıyor - Son Dakika

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