Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi - Son Dakika
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Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi

22.04.2022 20:59
Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi

Antalya Skyrunning Spor Kulübünce "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda düzenlenen "Zaman Geçidinde Yürüyelim" etkinliğine katılan sporculara ödülleri verildi.

Antalya Skyrunning Spor Kulübünce "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda düzenlenen "Zaman Geçidinde Yürüyelim" etkinliğine katılan sporculara ödülleri verildi.

Muratpaşa ilçesindeki Antalya Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalya Rehberler Odası Denetim Kurulu Başkanı Şahin Şahakalkan, Antalya Skyrunning Spor Kulübü Başkanı Mürşidin Demircan, kulübün genel sekreteri Fuat Üret ve sporcular katıldı.

Spor Kulübü Başkanı Demircan, Döşemealtı ilçesinde oluşturulan "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Parkur alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendiğini hatırlatan Demican, " Türkiye'nin kuruluş sürecinde emek veren ve fedakarlık gösteren kadınların anısına 2021'de oluşturduğumuz parkurumuzda dünya kadınlar gününde keyifli bir etkinlik düzenledik. Sporcularımızla Bademağacı Mahallesi'nden başlayan 5 etaplı parkuru tamamlayarak Konyaaltı Sahili'ne ulaştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demircan, AA Bölge Müdürü Yıldırım ile Şahakalkan, parkuru tamamlayan sporculara ödüllerini verdi.

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Anadolu Ajansı, Öğretmenevi, Muratpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'da Halide Edip Yolu'nu tamamlayan sporcular ödüllendirildi - Son Dakika


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