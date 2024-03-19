Antalya\'da Halter Salonuna Dönüştürülen Okul Deposundan Madalyalarla Döndüler

Antalya'da bir okulun deposunun spor salonuna dönüştürülmesiyle halterle tanışan öğrencilerden bazıları, kısıtlı imkanlara rağmen Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü.
Kepez ilçesindeki Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu'nun altındaki depo, 2018'de gönüllü olarak halter eğitmenliği yapan Mustafa Otun tarafından halter salonuna dönüştürüldü. Otun sayesinde bu sporla tanışan öğrenciler, kısa sürede büyük yol katetti.
Öğrencilerden Hüsnücan Yılmaz 2021 yılında Polonya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda Avrupa ikincisi olmayı başardı. Yılmaz, bu yıl da Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda Türkiye ikincisi oldu.
Aynı şampiyonada Beytullah İkne gençlerde 102 kiloda Türkiye şampiyonu, Mehmet Savga 23 yaş altında 89 kiloda Türkiye şampiyonu ve Mesut Zorlu artı 102 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.
"Destek verilirse daha iyi başarılar elde edebiliriz"
Hüsnücan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının deposunda halter salonu açıldığını öğrenince, kilo vermek için haltere başladığını söyledi.
Daha sonrasında antrenörü Mustafa Otun'un kendisindeki yeteneği görmesi sayesinde ciddi olarak bu sporla ilgilendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu salon, yetiştiğimiz yer olduğu için sıkıntı duymuyoruz. Ama şartlar daha iyi olabilirdi. Açıkçası çok destek alamadık. Salondaki her şeyi Mustafa hocamız yaptı. İlk başta tüm malzemelerin parasını kendisi karşıladı. Destek verilirse daha iyi başarılar elde edebiliriz." diye konuştu.
Yılmaz, büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde ederek, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini kaydetti.
"Antrenörümüzün fedakarlıklarıyla bu yerlere geldik"
23 yaş altında Türkiye şampiyonu olan Mehmet Savga da salonun ilk sporcularından olduğunu söyledi.
Salondaki imkanlarının kısıtlı olmasının kendilerini daha fazla hırslandırdığını vurgulayan Savga, "Şu an olduğumuz yerden memnunuz. Antrenörümüzün fedakarlıklarıyla bu yerlere geldik. İnşallah daha güzel başarılar kazanırız." dedi.
Savga, hedeflerinin bu salondan çıkan sporcularla 5 sene sonra büyükler takımını oluşturmak olduğunu belirterek, ilk hedefinin de bu yıl 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu ifade etti.
"Güzel dereceler elde ettik"
Gençlerde Türkiye şampiyonu olan Beytullah İkne ise futbol oynarken antrenörünün yönlendirmesiyle haltere başladığını, ilk başta "vücut yaparım" düşüncesiyle hareket ettiğini dile getirdi.
Ancak halteri sevince şampiyonalara katılmaya başladığını anlatan İkne, "Türkiye Şampiyonası güzel geçti, şampiyon oldum. Tam istediğimiz hedeflere ulaşamadık ama yine de güzel dereceler elde ettik. Önümüzde Gençler Dünya ve Avrupa Şampiyonaları var. Onlara hazırlanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Türkiye üçüncüsü Mesut Zorlu ise beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle halter sporuna başladığını belirtti.
Okulun altındaki halter salonunda şampiyonalara hazırlanarak önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Zorlu, "Eksiklerine rağmen salonumuz güzel. Takım arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz." diye konuştu.
Zorlu, hedeflerinin büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.
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