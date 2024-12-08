Antalya'da Kros Şampiyonası: Ingebrigtsen Şampiyon

Spor

Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, parkuru 22.16'lık süreyle bitirerek birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyonada büyük erkekler yarışı tamamlandı.

Türkiye'yi 7,5 kilometrelik bu kategoride Ayetullah Aslanhan, Yiğit Dilaver Eker, Murat Emektar, Mehmet Kalyoncu, Abdullah Tuğluk ve Ramazan Özdemir temsil etti.

Yarışmada, Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen parkuru 22.16'lık süreyle bitirerek birinciliği elde ederken, İtalyan sporcu Yemaneberhan Crippa 22.24'lük derecesiyle 2'nci, İspanyol yarışmacı Thierry Ndikumwenayo ise parkuru 22.31'le tamamlayarak 3'üncü oldu.

Türk sporculardan en iyi dereceyi Abdullah Tuğluk elde etti. Abdullah Tuğluk, 23.19'luk derecesiyle 35'inci sırada yer aldı.

Diğer Türk sporculardan Ayetullah Aslanhan 61'inci, Ramazan Özdemir 76'ncı, Murat Emektar 80'inci, Mehmet Kalyoncu 82'nci, Yiğit Dilaver Eker ise 85'inci sırada yarışmayı tamamladı.

Organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.