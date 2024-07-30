Antalya'da Muaythai Büyükleri Birlikte Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Muaythai Büyükleri Birlikte Antrenman Yapıyor

Antalya'da spor yaşamlarını sürdüren muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla, kendilerine rakip bulamayınca, şampiyonalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Zeliha, kilosunda bölgesinde rakipsiz durumda olmasından dolayı erkek sporcularla antrenman yapmaya başlamış ve bu durumdan avantaj sağladığını belirtmiştir. Etem ise Zeliha ile birlikte çalışmanın kendilerini olumlu etkilediğini ve birbirlerine teknik ve taktik olarak yardımcı olduklarını ifade etmiştir.

30.07.2024 11:15
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Antalya'da spor yaşamlarını sürdüren muaythai büyükler dünya ikincisi 18 yaşındaki Zeliha Nur Kamaç ile Dünya Kupası şampiyonu 22 yaşındaki Etem Karatarla, kendilerine rakip bulamayınca, şampiyonalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor.

Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeliha Nur Kamaç, 7 yıl önce başladığı muaythai sporunda kısa sürede büyük başarılar elde etti.

Yunanistan'da 31 Mayıs-10 Haziran'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda büyüklerde ikincilik elde eden Kamaç, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kendi sıkletlerinde antrenman yapacak rakip bulamayan Kamaç ile Dünya Kupası şampiyonu Etem Karatarla, antrenörleri Muaythai Milli Takımı Antrenörü Yasin Urlu'nun teklifiyle birbirleriyle antrenman ortağı oldu.

Milli sporcular, Yasin Urlu gözetiminde günde çift antrenman yapıp, ringde kozlarını paylaşarak şampiyonalara hazırlanıyor.

Yasin Urlu: "Güzel bir uyum içinde birbirlerini tamamlıyorlar"

Antrenör Yasin Urlu, AA muhabirine, Zeliha'nın bu yıl Yunanistan'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ilk defa büyükler kategorisinde yarışarak, sıkletinde dünya ikinciliğini elde ettiğini söyledi.

Zeliha'nın, kilosunda bölgesinde rakipsiz durumda olmasından dolayı antrenmanlarda karşısına çıkacak rakip bulmakta zorlandıklarını ifade eden Urlu, "Zeliha, en iyi şekilde hazırlanması için etrafta rakip bulamayınca, erkek sporcularımızdan yine milli sporcu olan Etem Karatarla'yla beraber hazırlanmaya başladı. Hem Etem, Zeliha'yı geliştiriyor hem de Zeliha, Etem'in başarısında ona yardımcı oluyor. Güzel bir uyum içinde birbirlerini tamamlıyorlar." diye konuştu.

Urlu, muaythai sporunun Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gösteri sporu olarak tanındığını, bu sporun 2028'de Los Angeles'ta yapılacak oyunlara alınacağına inandığını ifade ederek, her iki sporcusundan da olimpik derece almalarını beklediğini kaydetti.

Zeliha Nur Kamaç: "Erkek sporcularla antrenman yapmak bana avantaj sağlıyor"

Milli sporcu Zeliha Nur Kamaç da 2017'de kilo vermek için hobi olarak başladığı muaythaide iki yıl sonra ilk maçına Avrupa Kupası'nda çıktığını söyledi.

Burada şampiyonluk elde ettikten sonra spora devam etmeye karar verdiğini dile getiren genç sporcu, bu yıl da büyüklerde dünya ikinciliğini elde ettiğini belirtti.

Antrenmanlara iyi bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kamaç, "Maalesef benim kilomda ve boyumda kız sporcu bulmak çok zor. Onun için ben de ağabeylerimden faydalanıyorum. Onlardan biri de Etem ağabey. Birbirimizi geliştiriyoruz. Onlardan kapabildiğim şeyleri kapıyorum. Erkek sporcularla antrenman yapmak bana avantaj sağlıyor. Çünkü onların gücüne alıştıktan sonra maçlarda çok daha rahat ediyorum." diye konuştu.

Etem Karatarla ise babasının tavsiyesiyle 14 yaşında başladığı bu spor dalında Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri elde ettiğini vurguladı.

Kendisinin de antrenmanlarda ringde dövüşecek rakip bulmakta zorlandığını dile getiren milli sporcu, "Zeliha ile birbirimizi çok olumlu etkiliyoruz. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Koşulara çıkıyoruz. Birbirimize teknik ve taktik olarak yardımcı oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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