Antalya'da Muaythai Kupası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Muaythai Kupası Tamamlandı

Antalya\'da Muaythai Kupası Tamamlandı

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, 26 ülkeden 450 sporcuyla final karşılaşmalarıyla sona erdi.

08.12.2024 18:47
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Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyona, 26 ülkeden 450 sporcu katıldı.

Antalya Spor Salonu'ndaki kupa, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız tarafından verildi.

Yıldız, AA muhabirine, organizasyonun dünyada marka haline geldiğini belirtti.

Organizasyonun spor turizmi anlamında da önemli olduğunu ifade eden Yıldız, Türk sporcuların büyükler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde şampiyonluklar elde ettiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyona önemli destek verdiğini dile getiren Yıldız, kupanın gelecek yıl Dünya Kupası statüsüne yükselmesi için başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Hasan Yıldız, antalya, Turnuva, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Muaythai Kupası Tamamlandı - Son Dakika

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