Antalya'da Nadire Konuk Ortaokulu'ndan hentbolda çifte şampiyonluk - Son Dakika
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Antalya'da Nadire Konuk Ortaokulu'ndan hentbolda çifte şampiyonluk

24.02.2022 13:45
Antalya'da Nadire Konuk Ortaokulu'ndan hentbolda çifte şampiyonluk

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında Muratpaşa Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu yıldız kız hentbol takımı Antalya şampiyonu oldu.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında Muratpaşa Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu yıldız kız hentbol takımı Antalya şampiyonu oldu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları müsabakalarında, Muratpaşa Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu yıldız kız hentbol takımı tüm rakiplerini yenerek Antalya şampiyonu oldu. Burdur'da düzenlenen grup maçlarını da kazanan takım grup birincisi oldu ve yarı finallere katılma başarısı gösterdi.

Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Küçükler Kız Hentbol Takımı da Antalya şampiyonu oldu. - ANTALYA

Antalya'da Nadire Konuk Ortaokulu'ndan hentbolda çifte şampiyonluk
Antalya'da Nadire Konuk Ortaokulu'ndan hentbolda çifte şampiyonluk

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Ali Oğuz, Hentbol, Antalya, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalya'da Nadire Konuk Ortaokulu'ndan hentbolda çifte şampiyonluk - Son Dakika


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