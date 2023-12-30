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Antalya'da Nashira Spor Kulübü Tenis Akademisi'nden Milli Takıma Seçilen Genç Sporcu - Son Dakika
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Antalya'da Nashira Spor Kulübü Tenis Akademisi'nden Milli Takıma Seçilen Genç Sporcu

Antalya'da faaliyet gösteren Nashira Spor Kulübü Tenis Akademisi'nin 14 yaşındaki sporcusu Ahmet Fatih Can, ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla milli takıma seçildi. Can, 2024 Avrupa Gençler Şampiyonası elemeleri için hazırlanıyor. Antrenör Orhan Özdemir, akademinin kısa sürede başarılı sporcular yetiştirdiğini belirtti ve Ahmet Fatih Can'ın milli takıma seçilen ilk oyuncu olduğunu vurguladı.

Antalya\'da Nashira Spor Kulübü Tenis Akademisi\'nden Milli Takıma Seçilen Genç Sporcu
30.12.2023 - 11:08,
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Antalya'da faaliyet gösteren Nashira Spor Kulübü Tenis Akademisi'nin 14 yaşındaki sporcusu Ahmet Fatih Can, ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla milli takıma seçildi.

Akademide haftanın 6 günü antrenman yapan Can, 2024 Avrupa Gençler Şampiyonası elemeleri için hazırlanıyor.

Genç sporcu, AA muhabirine, tenise 6 yaşında ana sınıfına giderken hocasının yeteneğini fark etmesi ve eline raket vermesiyle başladığını söyledi.

İlk zamanlar hobi olarak oynadığı tenise daha sonra profesyonel olarak devam ettiğini belirten Can, "Yaklaşık 7 yıldır tenis oynuyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldım, derecelerim oldu. Aldığım puanlar sonucu da milli takıma seçildim. Milli takıma seçildiğim için de çok mutluyum." dedi.

İzmir'de milli takım kampına katılacağını ve bu yüzden sıkı çalıştığını dile getiren Can, antrenörü Orhan Özdemir nezaretinde haftanın 6 günü antrenman yaptığını ifade etti.

Şubat ayında 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın eleme turuna katılacaklarını anlatan Can, "Avrupa Gençler Şampiyonası'nın eleme turu için 2 Şubat'ta İtalya'ya gideceğiz. Ondan bir hafta önce de İzmir'de kampımız olacak. Orada günde 4-5 saat antrenman yapacağız ve İtalya'ya hazırlanacağız. Elemelerden çıkarsak daha sonra farklı ülkelerde farklı maçlar yapacağız. Ülkemi uluslararası organizasyonlarda, ITF ve ATP turnuvalarında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim, Avrupa Şampiyonası'nda raket sallamak. İyi dereceler almak istiyorum. İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ı çok beğeniyorum. Onun gibi oynamak istiyorum." diye konuştu.

Özdemir: "Bu başarılar tesadüf değil"

Antrenör Orhan Özdemir, yaklaşık bir yıl önce kurulan akademinin kısa zamanda başarılı sporcular yetiştirdiğini dile getirdi.

Bu sporculardan Ahmet Fatih Can'ın milli takıma seçildiğini aktaran Özdemir, "Ahmet, kulübümüzün milli takıma seçilen ilk oyuncusu oldu ve 14 yaşında milli takıma girmeye hak kazandı. Bu başarılar tesadüf değil, kolay elde edilmiyor. Ahmet çok emek verdi, çok çalıştı. Sabah akşam antrenman yaptı, yeri geldi dinlenemedi. Kulüp başkanımız Hüseyin Aydoğan'ın çok destekleri oldu. Çeşitli yaş kategorilerinde sporcularımız var. Tabii ki bizim amacımız iyi sporcular yetiştirmek, daha çok sporcuyu milli takıma kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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