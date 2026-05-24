Antalya'da Okçulukta Avrupa Şampiyonu!
Antalya'da Okçulukta Avrupa Şampiyonu!

24.05.2026 15:17
Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisinden oluşan klasik yay karışık takımı şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

Turnuvanın son gününde karışık takımlar altın madalya maçında Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Fransız rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Karışık takımlarda üçüncülüğü ise Almanya'yı yenen İspanya elde etti.

Kaynak: AA

Antalya, Dünya, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:16:20. #7.12#
