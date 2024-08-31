Antalya\'da Oto Drag 1. Ayak Yarışları Başladı

Spor

Antalya'da, Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Oto Drag 1. Ayak Yarışları" başladı.

Kepez Drag Pisti'nde, antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlara 14 ilden 80 sporcu katılıyor.

Sporcular, 402 metrelik pistte birincilik için mücadele edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Mahalli Oto Drag kurallarına uygun gerçekleştirilecek yarışlar, yarın final müsabakasıyla tamamlanacak.

İki gün devam edecek yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek.