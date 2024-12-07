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Spor

Antalya'da Rekor Katılım Bekleniyor!

Avrupa Kros Şampiyonası'nda 40 ülkeden 600'den fazla sporcu madalya için yarışacak.

07.12.2024 11:46
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Antalya'da yarın yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda rekor katılım beklediklerini söyledi.

Avrupa Kros Şampiyonası heyecanı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki DokumaPark Parkuru'nda yaşanacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Avrupa Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kepez Belediyesi himayesinde düzenlenecek organizasyonda, yaklaşık 40 ülkeden 600'ü aşkın sporcu madalya mücadelesi verecek.

Avrupa kıtasının en iyi uzun mesafe koşucularını bir araya getirecek şampiyona, 25 ülkede canlı yayınlayacak.

Türkiye, madalya sıralamasında dördüncü sırada

Türkiye, krosta başarılı ülkelerin arasında yer alıyor. Büyük kadınlarda Yasemin Can, dört altın madalyayla Türk atletizm tarihinde en fazla altın madalya kazanan kadın atlet olurken, Ali Kaya ise iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalyayla büyük erkeklerde en çok kazanan atlet ünvanını elinde bulunduruyor.

Bugüne kadar 22 altın, 11 gümüş ve 15 bronz olmak üzere 48 madalya elde eden Türkiye, Avrupa madalya sıralamasında Büyük Britanya, Fransa ve İspanya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Ahmet Karadağ: "Şampiyonada yedi yarış izleyeceğiz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Kros Şampiyonası'nın, Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Salon Şampiyonası'ndan sonra en önemli üçüncü organizasyon olduğunu söyledi.

Geçen yıl Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlendiğini hatırlatan Karadağ, bu seviyedeki ikinci organizasyonun ise Antalya'da yapılacağını dile getirdi.

Ahmet Karadağ, Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30. kez yapılacağını belirterek, "Hem organizasyon anlamında hem de madalya kazanma açısından başarılı olmayı hedefliyoruz." dedi.

Katılımın yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Şampiyonada yedi yarış izleyeceğiz. 20 yaş altı erkek ve kadınlar, 23 yaş altı erkek ve kadınlar, büyük erkek ve kadınlar ile karışık takım bayrak yarışı heyecanını yaşayacağız. 2017'den bu yana şampiyonaya en az 37 ülkeden katılım oluyor. Antalya'da ülke sayısının 40'ın üzerinde, sporcu katılımının ise 600 civarında olmasını bekliyoruz. Sayı bakımından rekor katılımı 561 atletle elinde tutan 2017 Avrupa Şampiyonası'nı geride bırakabiliriz. Şampiyona gelecek önemli atletler arasında İtalyanların Paris'te olimpiyat madalyası kazanan genç yıldızı Nadia Battocletti ve olimpiyat şampiyonu Norveçli Jacob Ingebrigtsen var. Liste henüz netleşmedi ancak Paris 2024'te ülkelerini temsil eden 25 ile 30 arasında atleti burada izleyeceğiz."

Kaynak: AA

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