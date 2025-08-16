Antalya\'da Sabah Sporlarıyla Enerjik Bir Başlangıç

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların güne zinde başlayabilmesi amacıyla sabah sporu düzenliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde her yaştan vatandaşın katıldığı sabah sporları yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği sabah sporlarıyla Antalyalıların güne sporla ve sağlıklı bir şekilde başlamasını sağlıyor. Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen spor derslerine her yaştan vatandaş katılıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri sabah saat 08.00'de başlayan ücretsiz derslere katılım sağlayan vatandaşlar, yaptıkları egzersizlerle birlikte sağlığa kavuşmanın ayrıcalığını yaşıyor. Güne enerjik bir şekilde başlamak isteyen vatandaşlar sabah sporlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Sağlıklı yaşam için herkes sabah sporuna

Antalya Büyükşehir Belediyesi spor eğitmeni Elif Çekiç, sabah sporlarına haftada iki gün yaptıklarını belirterek, "Bölgesel güçlendirme ve bölgesel esneklik amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derslerimize 22 yaşındaki bir gencimiz de geliyor, 76 yaşındaki vatandaşımız da geliyor. Sabah sporları tamamen ücretsiz. Kayıt talebinde de bulunmuyoruz. Matını ve direnç lastiğini getiren herkes katılabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak herkesi, sağlıklı yaşam için sabah sporlarına bekliyoruz" dedi.

"Sporun yenemeyeceği şey yok"

"Sporun yenemeyeceği hiçbir şey yoktur" diyen sabah sporu katılımcılarından Lemiha Aydın, "Kültür-fizik hareketleriyle bedenimizi daha sağlıklı ve daha esnek hale getiriyoruz. Aynı zamanda buradaki doğal ortam da bizim için çok faydalı oluyor. Burada birçok farklı jimnastik ve pilates hareketi yapıyoruz. Bir yıldır sürekli olarak buraya geliyorum ve sağlığımın daha iyiye gittiğini görüyorum, güne zinde başlıyorum" diye konuştu.

"Güne zinde başlıyorum"

Sabah sporuna katılan Ali Çalışkan ise "Uzun yıllardır sabah sporlarına katılıyorum. Kendimi daha zinde ve dinç hissediyorum. Daha pozitif biri haline geliyorum, işime daha mutlu gidiyorum. Hocamız da çok profesyonel bir eğitim veriyor bize. Umarım gün sayısı da artar" dedi. - ANTALYA