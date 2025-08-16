Antalya'da Sabah Sporlarıyla Enerjik Bir Başlangıç - Son Dakika
Spor

Antalya'da Sabah Sporlarıyla Enerjik Bir Başlangıç

Antalya\'da Sabah Sporlarıyla Enerjik Bir Başlangıç
16.08.2025 11:08  Güncelleme: 11:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların güne zinde başlaması için düzenlediği ücretsiz sabah sporlarıyla yoğun ilgi görüyor. Her yaştan vatandaşın katılabildiği etkinlikler, uzman eğitmenler eşliğinde sağlıklı bir yaşam sağlayarak katılımcılara motivasyon kazandırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların güne zinde başlayabilmesi amacıyla sabah sporu düzenliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde her yaştan vatandaşın katıldığı sabah sporları yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği sabah sporlarıyla Antalyalıların güne sporla ve sağlıklı bir şekilde başlamasını sağlıyor. Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen spor derslerine her yaştan vatandaş katılıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri sabah saat 08.00'de başlayan ücretsiz derslere katılım sağlayan vatandaşlar, yaptıkları egzersizlerle birlikte sağlığa kavuşmanın ayrıcalığını yaşıyor. Güne enerjik bir şekilde başlamak isteyen vatandaşlar sabah sporlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Sağlıklı yaşam için herkes sabah sporuna

Antalya Büyükşehir Belediyesi spor eğitmeni Elif Çekiç, sabah sporlarına haftada iki gün yaptıklarını belirterek, "Bölgesel güçlendirme ve bölgesel esneklik amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derslerimize 22 yaşındaki bir gencimiz de geliyor, 76 yaşındaki vatandaşımız da geliyor. Sabah sporları tamamen ücretsiz. Kayıt talebinde de bulunmuyoruz. Matını ve direnç lastiğini getiren herkes katılabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak herkesi, sağlıklı yaşam için sabah sporlarına bekliyoruz" dedi.

"Sporun yenemeyeceği şey yok"

"Sporun yenemeyeceği hiçbir şey yoktur" diyen sabah sporu katılımcılarından Lemiha Aydın, "Kültür-fizik hareketleriyle bedenimizi daha sağlıklı ve daha esnek hale getiriyoruz. Aynı zamanda buradaki doğal ortam da bizim için çok faydalı oluyor. Burada birçok farklı jimnastik ve pilates hareketi yapıyoruz. Bir yıldır sürekli olarak buraya geliyorum ve sağlığımın daha iyiye gittiğini görüyorum, güne zinde başlıyorum" diye konuştu.

"Güne zinde başlıyorum"

Sabah sporuna katılan Ali Çalışkan ise "Uzun yıllardır sabah sporlarına katılıyorum. Kendimi daha zinde ve dinç hissediyorum. Daha pozitif biri haline geliyorum, işime daha mutlu gidiyorum. Hocamız da çok profesyonel bir eğitim veriyor bize. Umarım gün sayısı da artar" dedi. - ANTALYA

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
