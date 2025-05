Antalya\'da Satranç Turnuvası Coşkusu

Antaya Genç İş İnsanları Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Satranç Turnuvası, Antalya Kapalı Spor Salonu Satranç Merkezi'nde yoğun katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Toplumsal gelişim ve genç nesillerin zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan organizasyonda, strateji, sabır ve zekanın ön planda olduğu kıyasıya mücadelelere sahne olundu. Turnuva, 8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı, 12 Yaş ve Altı olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlendi. Lisanslı sporcuların katıldığı müsabakalarda, genç satranççılar hünerlerini sergileyerek centilmence yarıştı.

Ercan Yavaş: "Zihinsel kalkınma, toplumsal kalkınmanın temelidir"

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada satrancın sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir eğitim aracı ve karakter geliştirici unsur olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Satranç, çocuklarımıza sadece taşların nasıl hareket ettiğini değil; sabretmeyi, strateji kurmayı, karar almayı ve sonuçlarına katlanmayı öğretir. Zihinsel kalkınma, toplumsal kalkınmanın ön şartıdır. Biz ANTGİAD olarak, gençliğin ve düşünsel gelişimin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satranç, her çocuğun içindeki lideri, stratejisti, düşünen bireyi açığa çıkaran çok güçlü bir araçtır. Her hamle bir sorumluluk, her karar bir muhakeme sürecidir. Bu oyun sayesinde çocuklarımız sadece düşünsel değil, duygusal olgunluk da kazanır. Kazanmayı da kaybetmeyi de öğrenir."

"Düşünen toplumlar özgürleşir"

Yavaş, satrancın bireysel gelişimle sınırlı kalmadığını, toplumsal kalkınmanın da temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Biz iş dünyasında biliyoruz ki; strateji, sabır ve öngörü başarının temelidir. Aynı ilkeler satrançta da geçerli. Bu turnuva, genç nesillerin bu yetenekleri erken yaşta kazanmasını teşvik ediyor. Çünkü düşünen toplumlar üretir, üreten toplumlar özgürleşir. Satranç, bu yolculuğun sessiz ama çok güçlü bir rehberidir" ifadelerini kullandı.

Satranç turnuvası geleneksel hale getirilecek

Turnuva boyunca hem sporcular hem de aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı. Ödül töreniyle sona eren satranç turnuvasının geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. - ANTALYA