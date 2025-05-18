Antalya'da Spor Köyü Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Antalya'da Spor Köyü Yeni Sezona Hazır

Antalya\'da Spor Köyü Yeni Sezona Hazır

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ormana mahallesinde bulunan spor köyünü 20 Haziran'da açarak sporcuları tekrar ağırlamaya hazırlanıyor. 2023 yılında kamp programı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından binlerce sporcunun faydalanması bekleniyor.

18.05.2025 10:15  Güncelleme: 10:18
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Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından İbradı ilçesi Ormana mahallesinde bulunan spor köyü, sporcuları ağırlamaya hazır. Spor köyü, 20 Haziran'da açılacak ve eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, 2022 yılında Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak İbradı Belediyesi'nden 21 bin 500 metrekare spor alanın kullanım hakkını 25 yıllığına aldıklarını ve 2023 yılında spor köyünün hizmet vermeye başladığını söyledi.

Spor köyünün iki yıldır hizmet vermeye başladığını ve son iki yılda yaklaşık 4 bin sporcunun kamp yaptığını dikkat çeken Bulut, "3'er aylık kamp döneminde son iki yılda yaklaşık 4 bin sporcumuzu spor köyünde ağırladık. Bir önce gelen kulüplerimiz bir sonraki yıl tekrar gelmek istiyorlar. Bu yaz 3 aylık kamp döneminde yine 2 bin civarında sporcunun kamp yapacaklar" diye konuştu.

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü'nün, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı (UNWTO) tarafından düzenlenen 2024 yılı 'En İyi Turizm Köyü' programında birinci olduğunun altını çizen Metin Bulut, "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Ormana Mahallemiz, dünyanın en güzel köyü seçildi. Biz de bu güzel köyde bundan 3 yıl önce mülkiyeti, İbradı Belediyesi'ne ait spor alanının kullanım hakkı aldığımız spor tesisine, Türkiye'nin her tarafından gelecek minik amatör sporcularımıza hizmet yapmak için tesisi hayata geçirdik. 20 Haziran'da yine tekrar Türkiye'nin her yerinden gelecek tüm sporcularımızı kamp merkezinde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"20 Haziran'da açılacak"

Bu yıl kamp merkezinin 3. yılı olduğunu hatırlatan Bulut, "Kulüplerimiz artık yaz kamplarını spor köyünde yapmak için heyecanla bekliyorlar. 20 Haziran'da kamp merkezimiz açılacak. Şu anda birçok kulüp başvurularını yaptılar. Kamp programımız hazır. Türkiye'nin her tarafından program dahilinde takımlarımız minik çocuklarımız kampa katılacaklar. Burada 3'er günlük kampa katılacak takımlarımıza turnuvalar düzenleyip, kültürel faaliyetlerde bulunduracağız. Kampımız eylül ayının sonuna kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

"Tüm hazırlıklarımız tamam"

Yaklaşık 1 aydan bu yana yeni sezon için tesiste çalışmalar yaptıklarını anlatan Metin Bulut, "Yeni sezona hazırlıklarımızı ilk olarak mevcut bulunan standart çim yüzeyli futbol sahamızın zeminine çim tohumlarını atarak bakımlarını yaptık. Binalarımızın boyalarını ve tamiratlarını gerçekleştirdik. Şu anda kamp merkezimiz sporcularımızı ağırlamaya hazır" dedi.

"Türkiye'de ilk ve tek"

Bu tesisin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu aktaran Bulut, "Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yapmış olduğu tek spor köyü olarak gençlerimize hizmet etmenin huzuru içindeyiz. Şu anda kapasitemiz 60 kişilik. Projemiz dahilinde önümüzdeki yıl kalan evlerimizi tamamlayarak aynı anda 120 sporcu ağırlayacağız. Antalya'da 1999 yılında 50 spor kulübümüz vardı. Şu anda ise bu sayı 2025 yılına geldiğimiz zaman 200 üzerinde futbol takımımız mevcuttur. Bu 200 takımımız ortalama 5 kategoride liglere katılmaktadır. Yani ortalama bin oluyor. Bu sebepten dolayı Antalya'da özellikle ihtiyacımız olan futbol sahalarının, müsabaka oynanacak sahalarımızın, kulüplerimizin amatör takımlarımızın antrenman yapacak futbol sahalarımızın yetersiz olmasından dolayı dünya şehri Antalya'da tesis fakiri durumundayız. Yetkililerin bir an Antalya'mızda faaliyet gösteren amatör kulüplerimizin kullanımına açmak için yeni tesisler yapmaları bizleri mutlu edecektir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Spor Köyü Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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