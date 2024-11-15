Antalya'da UCI Gran Fondo Yarışı Tamamlandı

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UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen zamana karşı yarışta dereceye giren sporcular belli oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da 20 kilometrelik zamana karşı (TT) yarış, Expo Yolu'nda gerçekleştirildi.

Sporcular, 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlanan parkuru en kısa zamanda birinci bitirerek gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için mücadele verdi.

Erkekler 40-44 yaşta Kağan Yavuz, kadınlar 35-39 yaşta ise Şeniz Pamuk birinci olarak gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Erkekler 14-18 yaşta ilk üç sırayı Türk sporcular aldı

Yarışta erkekler 14-18 yaş kategorisinde ilk üç sırayı Türk sporcular Mustafa Alperen Aydınlı, Şahin İyidilli ve Furkan Yıldız paylaştı. 19-34 yaşta Ege Onat Doğuşlu üçüncü, 70-74 yaşta Cihangir Çiçen ise ikinci oldu.

Kadınlar 19-34 yaşta Pınar Kurtoğlu ve 50-54 yaşta Elena Uluçay üçüncü sırada yer aldı.

Yarış sonrası açıklamada bulunan Kağan Yavuz, "Rekabetin yüksek olduğu bir yarıştı. Zamana karşı mücadeleyi çok seviyorum. Avustralya'yı heyecanla bekliyoruz, gitmek istiyoruz. Şeniz ile birlikte gitmek istiyoruz." dedi.

Şeniz Pamuk ise üçüncü kez katıldığı yarışta bir kez daha birinci olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Zamana karşı yarışta birinci olan sporcular şunlar:

Erkekler

75-79 Yaş: Vadim Fomin

70-74 Yaş: Zdenko Sluch

65-69 Yaş: Nick Giles

60-64 Yaş: Tarasinski Jaroslaw

55-59 Yaş: Bernd Quitzow

50-54 Yaş: Dmitry Murashko

45-49 Yaş: Sergei Kozulin

40-44 Yaş: Kağan Yavuz

35-39 Yaş: Sergei Serdiuk

19-34 Yaş: Danil Konotop

14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı

Kadınlar

65-69 Yaş: Lucia Borradaile

60-64 Yaş: Lindsay Philp

55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold

50-54 Yaş: Natalie Sullivan

45-49 Yaş: Marina Letaeva

40-44 Yaş: Elizaveta Kostandi

35-39 Yaş: Şeniz Pamuk

19-34 Yaş: Mathilde Bengtson

14-18 Yaş: Lieia Bezlepkina???????