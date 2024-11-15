Antalya'da UCI Gran Fondo Yarışı Tamamlandı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen zamana karşı yarışta dereceye giren sporcular belli oldu.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da 20 kilometrelik zamana karşı (TT) yarış, Expo Yolu'nda gerçekleştirildi.
Sporcular, 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlanan parkuru en kısa zamanda birinci bitirerek gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için mücadele verdi.
Erkekler 40-44 yaşta Kağan Yavuz, kadınlar 35-39 yaşta ise Şeniz Pamuk birinci olarak gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Erkekler 14-18 yaşta ilk üç sırayı Türk sporcular aldı
Yarışta erkekler 14-18 yaş kategorisinde ilk üç sırayı Türk sporcular Mustafa Alperen Aydınlı, Şahin İyidilli ve Furkan Yıldız paylaştı. 19-34 yaşta Ege Onat Doğuşlu üçüncü, 70-74 yaşta Cihangir Çiçen ise ikinci oldu.
Kadınlar 19-34 yaşta Pınar Kurtoğlu ve 50-54 yaşta Elena Uluçay üçüncü sırada yer aldı.
Yarış sonrası açıklamada bulunan Kağan Yavuz, "Rekabetin yüksek olduğu bir yarıştı. Zamana karşı mücadeleyi çok seviyorum. Avustralya'yı heyecanla bekliyoruz, gitmek istiyoruz. Şeniz ile birlikte gitmek istiyoruz." dedi.
Şeniz Pamuk ise üçüncü kez katıldığı yarışta bir kez daha birinci olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Zamana karşı yarışta birinci olan sporcular şunlar:
Erkekler
75-79 Yaş: Vadim Fomin
70-74 Yaş: Zdenko Sluch
65-69 Yaş: Nick Giles
60-64 Yaş: Tarasinski Jaroslaw
55-59 Yaş: Bernd Quitzow
50-54 Yaş: Dmitry Murashko
45-49 Yaş: Sergei Kozulin
40-44 Yaş: Kağan Yavuz
35-39 Yaş: Sergei Serdiuk
19-34 Yaş: Danil Konotop
14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı
Kadınlar
65-69 Yaş: Lucia Borradaile
60-64 Yaş: Lindsay Philp
55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold
50-54 Yaş: Natalie Sullivan
45-49 Yaş: Marina Letaeva
40-44 Yaş: Elizaveta Kostandi
35-39 Yaş: Şeniz Pamuk
19-34 Yaş: Mathilde Bengtson
14-18 Yaş: Lieia Bezlepkina???????
Son Dakika › Spor › Antalya'da UCI Gran Fondo Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?