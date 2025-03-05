Antalya'da Ücretsiz Temel Yelken Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Ücretsiz Temel Yelken Eğitimi Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz temel yelken eğitimi düzenliyor. Eğitimler 15 Mart'ta başlayacak ve üç hafta sürecek.

05.03.2025 12:10
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Antalya Büyükşehir Belediyesi çocuklara deniz sevgisi ve yelken sporunu aşılamak amacıyla ücretsiz temel yelken eğitimi düzenliyor.

Deniz şehri Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-12 yaş arası çocuklara yönelik "Temel Yelken Eğitimi" düzenleniyor. 15 Mart'ta başlayacak eğitim için başvurular başladı. Üç hafta sürecek eğitimler cumartesi ve pazar günleri Konyaaltı Beach Park'ta bulunan Antalya Yelken Kulübü'nde gerçekleşecek. Toplam altı sınıf temel yelken eğitiminin ilk iki dersi karada sözel olacak daha sonra suda uygulamalı eğitim verilecek. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Son başvuru tarihi 10 Mart

Temel yelken eğitimine 6-12 yaş arası, yüzme bilen, maksimum 160 cm boy ve 40 kg ağırlığa sahip olan çocuklar katılabilecek. Bu şartları yerine getirebilen sporcu adayları 10 Mart tarihine kadar genclikspor.antalya.bel.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. 0242 321 24 70 no'lu numaradan bilgi alınabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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