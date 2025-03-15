Antalya\'da Ücretsiz Tenis Dersleri Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Beach Park ve Lara Düden Park içinde bulunan tenis kortlarında, profesyonel eğitmenler eşliğinde her yaş grubundan vatandaşa ücretsiz tenis dersi veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, açtığı tenis kursları ile her yaştan vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Konyaaltı Sahili Beach Park ve Lara Düden Park'ta bulunan tenis kortları, hem amatör hem de profesyonel sporcular için ücretsiz tenis dersi imkanı sunuyor. 17 Şubat'ta başlayan yeni dönem kurslarına 450 sporsever kayıt yaptırdı. Tenis dersleri; pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tenis kortları, sporculara konforlu ve verimli antrenman yapma imkanı sağlıyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden dersler, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Tenis sporuna yeni başlamış olan sporseverler bile kısa sürede tenis oynamayı öğrenirken, deneyimli sporcular da tekniklerini geliştirme şansı yakalıyor. Büyükşehir Belediyesi, tenis eğitimlerinin yanı sıra kortlarda, ücretsiz tenis oynama imkanı da sunuyor. Tenis oynamak isteyen sporseverler randevu olarak kortları kullanabiliyor.

"Kurslara yoğun bir talep var"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tenis antrenörü Ahmet Furkan Kaymaz, her yaş vatandaşa eğitim verdiklerini belirterek, "2 ayda bir yenilenen dönemlerde tenis dersleri veriyoruz. Yoğun bir talep var. Kursiyerlerimize hafta da 4 gün temel tenis eğitimleri veriyoruz. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımız çok memnun kalıyor" dedi. - ANTALYA