Büyükşehirin ücretsiz tenis eğitimlerinde yeni dönem başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Tenis Spor Okulları için yeni dönem başvuruları, 3 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun ilgi gören Tenis Spor Okulları'nda yeni dönem heyecanı başlıyor. Konyaaltı Beach Park Tenis Kortları'nda düzenlenecek ücretsiz tenis eğitimleri için yeni dönem başvuruları, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren alınmaya başlanacak.

8-10 yaş, 11-14 yaş ve 15 yaş ve üzeri olmak üzere üç farklı yaş grubuna yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde tenis sporunun temel tekniklerini öğrenme ve fiziksel gelişimlerini destekleme fırsatı bulacak.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği spor okullarıyla vatandaşları aktif yaşamla buluşturmaya ve farklı branşlarda ücretsiz eğitim imkanı sağlamaya devam ediyor. Tenis Spor Okulları, erken yaşta sporu teşvik etmeyi ve her yaştan bireyin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını amaçlıyor. Tenis eğitimlerinde, katılımcılara profesyonel eğitmenler eşliğinde doğru duruş, ayak hareketleri, top kontrolü, servis ve vole gibi temel teknikler gösteriliyor. Eğitimlerde ayrıca koordinasyon ve oyun becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler de yer alacak.

Başvurular 6 Ağustos'a kadar sürecek

Kontenjanla sınırlı gerçekleştirilecek Tenis Spor Okulları'nın yeni dönem kayıtları, 6 Ağustos 2026 tarihine kadar genclikspor.antalya.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Yeni dönem eğitimleri ise 10 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.