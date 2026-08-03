Büyükşehirin ücretsiz tenis eğitimlerinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehirin ücretsiz tenis eğitimlerinde yeni dönem başlıyor

Büyükşehirin ücretsiz tenis eğitimlerinde yeni dönem başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Tenis Spor Okulları için yeni dönem başvuruları 3 Ağustos'ta başlıyor. Kayıtlar 6 Ağustos'a kadar genclikspor.antalya.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Tenis Spor Okulları için yeni dönem başvuruları, 3 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun ilgi gören Tenis Spor Okulları'nda yeni dönem heyecanı başlıyor. Konyaaltı Beach Park Tenis Kortları'nda düzenlenecek ücretsiz tenis eğitimleri için yeni dönem başvuruları, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren alınmaya başlanacak.

8-10 yaş, 11-14 yaş ve 15 yaş ve üzeri olmak üzere üç farklı yaş grubuna yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde tenis sporunun temel tekniklerini öğrenme ve fiziksel gelişimlerini destekleme fırsatı bulacak.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği spor okullarıyla vatandaşları aktif yaşamla buluşturmaya ve farklı branşlarda ücretsiz eğitim imkanı sağlamaya devam ediyor. Tenis Spor Okulları, erken yaşta sporu teşvik etmeyi ve her yaştan bireyin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını amaçlıyor. Tenis eğitimlerinde, katılımcılara profesyonel eğitmenler eşliğinde doğru duruş, ayak hareketleri, top kontrolü, servis ve vole gibi temel teknikler gösteriliyor. Eğitimlerde ayrıca koordinasyon ve oyun becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler de yer alacak.

Başvurular 6 Ağustos'a kadar sürecek

Kontenjanla sınırlı gerçekleştirilecek Tenis Spor Okulları'nın yeni dönem kayıtları, 6 Ağustos 2026 tarihine kadar genclikspor.antalya.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Yeni dönem eğitimleri ise 10 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ağustos, Antalya, Eğitim, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehirin ücretsiz tenis eğitimlerinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp “dedektif oyunu“ incelemiş Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu
Düğün dönüşü kabus oldu Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor Düğün dönüşü kabus oldu! Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor

13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 13:55:42. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehirin ücretsiz tenis eğitimlerinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.