Antalya'da Uluslararası Muaythai Kupası
Antalya'da Uluslararası Muaythai Kupası

24.03.2026 16:20
26-29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek organizasyona 25 ülkeden 390 sporcu katılacak.

13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 26-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) yıllık faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 390 sporcunun katılması bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü açılış seremonisiyle başlayacak müsabakalar, 29 Mart Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13 yıldır aralıksız düzenlediğimiz IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası'nı bugün dünya çapında marka haline getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir kez daha muaythainin kalbi, Antalya'da atacak ve ülkemiz bu büyük organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır. Bu organizasyon sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ülkeler arasında dostluk, barış ve kardeşliğin pekiştiği önemli bir platformdur. Türk sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla deneyim kazanması ve başarılarını artırması adına büyük önem taşıyan bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere ve sporculara başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

