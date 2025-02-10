Antalya'da Uluslararası Tekvando Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalya'da Uluslararası Tekvando Turnuvası Devam Ediyor

Antalya\'da Uluslararası Tekvando Turnuvası Devam Ediyor

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 60 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla Antalya'da sürüyor.

10.02.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da devam ediyor.

Antalya Spor Salonu'nda para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayan yıldızlar kategorisinde devam eden organizasyona, 60 ülkeden 3 bin sporcu katılıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında, iki gün önce açılışını yaptıkları organizasyona yoğun katılım olduğunu belirtti.

Antalya'da çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Açılışımızı 2 gün önce para tekvando ile yaptık. Çok güzel maçlar oldu, çok duygusal anlar yaşandı. Özel sporcularımızın performansı bizlere ilham verdi. Dün kadın yıldız sporcularımız yarıştı, bugün ise yıldız erkeklerle maçlar devam ediyor. Antalya'da tam anlamıyla bir tekvando şöleni yaşanıyor." dedi.

Tanrıkulu, turnuvanın önceki yıllarda G1 kategorisinde yapıldığını ve bu yıl organizasyonun G2 kategorisine yükseldiğini hatırlatarak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na puan kazandıran önemli bir organizasyon olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu tür organizasyonlarla dünya tekvandosunda güçlü bir konumda oladuğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Bu gücümüzü kendi ülkemizde böyle büyük bir organizasyonla taçlandırmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası veya Dünya Şampiyonası ayarında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında yapılacak olan Para Dünya Şampiyonası ile 21 Yaş Altı Ümitler Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu yüzden bu organizasyon bizim için çok çok önemli.? Bu organizasyonu en iyi şekilde yaparak dünya şampiyonalarını da en iyi şekilde yapabileceğimizi Dünya Tekvando Federasyonuna göstermek istiyoruz. Bu süreçte bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Dünya Tekvando Federasyonu Teknik Delegesi Inseon Kim de Türkiye'nin Antalya'da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye Tekvando Federasyonu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvada 11-12 Şubat'ta büyükler, 13-14 Şubat'ta ise gençler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak. Organizasyonun son iki günü 15-16 Şubat'ta tekvando poomsae heyecanı yaşanacak. G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleştirilecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek.

Para poomsae ve tekvando poomsaede ise sporcular, dünya sıralaması puanları elde edebilecek.

Kaynak: AA

Bahri Tanrıkulu, Türkiye, antalya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Uluslararası Tekvando Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:26:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Tekvando Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.