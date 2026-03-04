Antalya'daki Tenis Turnuvaları İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'daki Tenis Turnuvaları İptal Edildi

04.03.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ITF, Orta Doğu'daki güvenlik kaygıları nedeniyle Antalya'daki tenis turnuvalarını iptal etti.

Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) mart ayı takviminde yer alan Antalya'daki W15 kadınlar ve M15 erkekler turnuvaları ile Dünya Masterlar Şampiyonası, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre ITF, 2 Mart'ta Antalya'da başlayan W15 ve M15 turnuvalarının yanı sıra Antalya'nın 9-15, 16-22, 23-29 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan W15 ve M15 organizasyonları ile 14-21 Mart tarihlerindeki Dünya Masterlar Tenis Şampiyonası'nın, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı güvenlik riskleri sebebiyle iptal edilmesine karar verdi.

Açıklamada sürecin ITF tarafından yürütüldüğü belirtilerek "Türkiye Tenis Federasyonu olarak ülkemizin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusundaki çalışmalarımıza ve tenisin gelişimi için yürüttüğümüz faaliyetlere kararlılıkla devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Olaylar, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'daki Tenis Turnuvaları İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

00:09
Yapılacak zam kadar ÖTV’de indirime gidilecek Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Yapılacak zam kadar ÖTV'de indirime gidilecek! Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:20:36. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'daki Tenis Turnuvaları İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.