Antalya Gelişim, U14 Türkiye İkincisi
Antalya Gelişim, U14 Türkiye İkincisi

06.05.2026 00:47
Antalya Gelişim Spor Kulübü, U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek 20 yıl sonra başarıya imza attı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gelişim Spor Kulübü, final başarısı göstererek Türkiye ikinciliğini elde etti. Antalya ekibi, 20 yıl aradan sonra kente altyapı kategorisinde Türkiye derecesi kazandırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gelişim Spor Kulübü (AGGİK), Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 16 takımın mücadele ettiği ve toplam 40 karşılaşmanın oynandığı organizasyonda istikrarlı performansıyla dikkat çeken Antalya temsilcisi, final oynayarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. AGGİK, elde ettiği dereceyle Antalya'ya 20 yıl aradan sonra altyapı kategorisinde Türkiye derecesi kazandırdı. Şampiyonada sergilenen başarılı performans, spor camiasında takdir toplarken Antalya basketbolu adına da gurur kaynağı oldu.

Finalde büyük mücadele

Final maçında dört yıldır Türkiye şampiyonu olan BOTAŞ'a karşı mücadele eden AGGİK, karşılaşmadan 63-55 mağlup ayrılarak turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Takım Antrenörü Ebru Büge yönetiminde sahaya çıkan ekip, turnuva boyunca ortaya koyduğu kararlı ve özgüvenli basketbolla finale kadar yükselirken, Antalya basketbolunun yeniden yükselişe geçtiğini gözler önüne serdi.

Turnuvanın yıldızları AGGİK'ten

Turnuvada bireysel başarılar da dikkat çekti. AGGİK'in başarılı oyuncularından Melike Gökberk, gösterdiği performansla "En İyi 5" listesinde yer alırken, aynı zamanda blok lideri olarak da pota altındaki üstünlüğünü tescilledi. Gökberk, turnuvanın en yüksek verimlilik puanına ulaşan oyuncusu oldu. Takımın bir diğer oyuncusu Adalya Kaya ise asist liderliği sıralamasında çok küçük bir farkla ikinci sırada yer aldı.

Yönetimden başarı vurgusu

AGGİK Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Büge, elde edilen şampiyonluğun Antalya'ya kazandırılan önemli bir gurur olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı, uzun soluklu emek, inanç ve doğru yapılanma sürecinin ürünü; geçmiş dönemlerde de Türkiye şampiyonu olan takımlarımız ve Türkiye sıralamasına giren farklı yaş kategorilerisin de takımlarımız var, bu başarılar tesadüf değil disiplinli çalışma ve sistemli altyapı sürecinin sonucudur. Bugün yaşadığımız bu başarı, 20 yıllık hasretin ardından Antalya basketbolunun sessizliğini bozmuş, basketbola önemli bir ivme kazandırmış ve Türkiye sahnesine güçlü bir dönüş yaparak geleceğe dair umutları bir kez daha artırmıştır. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı, göstermiş oldukları mücadele için ayrıca tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

