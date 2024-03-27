Spor

Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'de 93 ülkeden 652 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam, 29-31 Mart tarihlerinde Antalya'da dördüncü kez gerçekleştirilecek.

Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer alacağı, 93 ülkeden toplam 652 sporcunun kayıt yaptırdığı Antalya Grand Slam'de Türkiye, 21 kadın ve 25 erkek sporcu ile tatamiye çıkacak.

Antalya Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı judogileri giyecek isimler şöyle:

Erkekler: Salih Yıldız, Emre Esenboğa ve Emirhan Karahan (60 kilo), Berkin Özcan, Mizam Karslı, Muhammed Demirel ve Mihraç Akkuş (66 kilo), Bilal Çiloğlu, Ejder Toktay, Umalt Demirel ve Bayram Kandemir (73 kilo), Vedat Albayrak, Mustafa Koç, Musa Şimşek ve Niyazi Gökçen (81 kilo), Mihail Zgank, Burak Çuhadar, Can Güzel ve Cem Ata Demirtaş (90 kilo), Mert Şişmanlar, Suat Can Yapıcı ve Adnan Kılıç (100 kilo), Recep Ergün, Furkan Güner ve Tunahan Tutar (+100 kilo)

Kadınlar: Tuğçe Beder, Sıla Ersin, Merve Azak ve Çağla Serdar (48 kilo), Zeliha Cinci ve Ayşenur Tunca (52 kilo), Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız, Ayşenur Karadağ ve Ayşenur Budak (57 kilo), Habibe Afyonlu, Ezgi Karademir, Mediha Yeksan ve Minel Akdeniz (63 kilo), Fidan Ögel ve Sıla Korkmaz (70 kilo), Serdem Daharlı (78 kilo), Kayra Özdemir, Hilal Öztürk, Kübra Esir ve İpek Sertel (+78 kilo).