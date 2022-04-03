Antalya Grand Slam sona erdi - Son Dakika
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Antalya Grand Slam sona erdi

03.04.2022 21:01
Antalya Grand Slam sona erdi

İkinci kez ev sahipliğini Antalya'nın yaptığı önemli organizasyonun son gününde madalyalar sahiplerini buldu.

İkinci kez ev sahipliğini Antalya'nın yaptığı önemli organizasyonun son gününde madalyalar sahiplerini buldu.

Son gün tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ilk maçta Kübalı, ikinci maçında Hırvat rakibini (3 shido) ipponla yendi ve çeyrek finalist oldu. Bu turda Fransız Lea Fontaine'ye yenilen milli judocu, repesaj mücadelesinde Hollandalı Marit Kamps'a kaybetti ve sıkletinde 7'nci oldu.

Antalya Grand Slam'in kapanış gününde madalya kazananlar şöyle belirlendi:  Kadınlar 78 kg: 1. Anna Maria Wagner (Almanya), 2. Guusje Steenhuis (Hollanda), 3. Natascha Ausman (Hollanda), 3. Audrey Tcheumeo (Fransa)+78 kg: 1. Lea Fontaine (Fransa), 2. Raz Hershko (İsrail), 3. Julia Tolofua (Fransa), 3. Marit Kamps (Hollanda)Erkekler 90 kg: 1. Ivan Felipe Silva Morales (Küba), 2. Luka Maisuradze (Gürcistan), 3. Krisztian Toth (Macaristan), 3. Rafael Macedo (Brezilya)100 kg: 1. Jorge Fonseca (Portekiz), 2. Nikoloz Sherazadishvili (İspanya), 3. Aleksandar Kukolj (Sırbistan), 3. Elmar Gasimov (Azerbaycan)

+100 kg: 1. Guram Tushishvili (Gürcistan), 2. Alisher Yusupov (Özbekistan), 3. Temur Rakhimov (Tacikistan), 3. Andy Granda (Küba)


Antalya Grand Slam sona erdi
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Grand Slam, Hollanda, Antalya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalya Grand Slam sona erdi - Son Dakika


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