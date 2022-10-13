Antalya haber: 31. Uluslararası Alanya Triatlonu, hafta sonu gerçekleştirilecek

31. Uluslararası Alanya Triatlonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 15-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliği taşıyan organizasyon kapsamında Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Kupası da gerçekleştirilecek. Elit erkekler kategorisinden 24 ülkeden 70 sporcu, elit kadınlarda ise 25 ülkeden 50 sporcu yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Dünya Triatlon Birliği, Avrupa Triatlon Birliği ve Alanya Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirilecek Alanya Triatlonu'nda milli sporcular Gültigin Er ile Enes Kızılcık'ın yanı sıra, paratriatlonda Abdülkadir Özoğul, Burak Abacıoğlu, Tahir Erdemir, Uğurcan Özer, Umut Gençler ve Halil İbrahim Arslan yer alacak.

Elit erkekler kategorisinde 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşudan oluşan sprint mesafede yarışacak milli sporcular Gültigin Er ile Enes Kızılcık, hazırlıklarını milli takım antrenörler Zekeriya Yücetürk ve Roberto Cejuela Anta yönetiminde sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Zekeriya Yücetürk, organizasyonda seyirci ve parkur avantajını kullanmak istediklerini belirterek, "Olimpiyat hedefi doğrultusunda dünya sıralamamızı yükseltmek için yarışacağız. Organizasyonun ülkemizde olması bizim heyecanımızı bir kat daha artırıyor. Yarış parkurunu çok iyi biliyoruz. Avantajımızı sonuna kadar kullanacağız. Yurt dışı yarışların aksine Alanya'da seyirci desteğini de arkamıza alarak en uygun dereceyi elde edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.