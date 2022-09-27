Antalya haber... SPOR Antalya futbol turizminde Dünya Kupası hareketliliği bekleniyor - Son Dakika
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Antalya haber... SPOR Antalya futbol turizminde Dünya Kupası hareketliliği bekleniyor

27.09.2022 12:23

Antalya haberleri... SPOR Antalya futbol turizminde Dünya Kupası hareketliliği bekleniyorNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- Futbol Turizm Birliği eski başkanları Recep Şamil Yaşacan ve Ferit Turgut, Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada futbol takımlarının kamp için Antalya'yı tercih etmesini beklediklerini söyledi.

SPOR Antalya futbol turizminde Dünya Kupası hareketliliği bekleniyor

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- Futbol Turizm Birliği eski başkanları Recep Şamil Yaşacan ve Ferit Turgut, Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada futbol takımlarının kamp için Antalya'yı tercih etmesini beklediklerini söyledi. Yaşacan, Ara nedeniyle kaç kamp olacak rakam telaffuz etmek istemiyorum ama eski yılları aratmayacak derken, Ferit Turgut ise İlk defa Covid öncesi döneme yakın bir hareketlilik bekliyoruz diye konuştu.

Katar'da düzenlenecek 22. FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 32 ülkenin ulusal takımının katılımıyla yapılacak. 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak turnuva 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maçla başlayıp, 18 Aralık'taki final maçıyla tamamlanacak. Dünya Kupası sürecinde futbol organizasyonlarına ara verilecek. Turnuvaya katılamayan takımlar ise bu dönemi kamp ve hazırlıkla geçirecek. Önemli futbol kamp merkezlerinden Antalya'da da turizmciler ve sektör temsilcileri, Dünya Kupası'na verilecek aranın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Futbol Turizm Birliği eski başkanları Recep Şamil Yaşacan ve Ferit Turgut, gerek kulüpler gerekse turnuvaya katılmayan ulusal takımlar ile U17 takımlarının kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih etmesini beklediklerini kaydetti.

RECEP ŞAMİL YAŞACAN BİZİM İÇİN FIRSAT

Recep Şamil Yaşacan, Kasım ve aralıkta özellikle milli takım düzeyinde Avrupa takımları gelecek. Belirli birkaç turnuva olacak. Ülkemiz için çok değerli ve önemli bir tanıtım projesi olacak. Bizim için fırsat. Ülkemiz için büyük bir fırsat. Burada bizim yapabileceğimiz devlet olarak bu boşluğu ve fırsatı değerlendirebilmek. Özel sektör olarak sahalarımız zaten hazır olacak. Ülkemiz için Dünya Kupası nasıl önemliyse, bu boşluk da kamp organizasyonları için çok önemli. İnşallah bunu başarırız dedi.

TAKIMLAR ANTALYA'YA GELECEK

Dünya Kupası dolayısıyla kasım ayında ligler oynanmadığı için bütün ülkelerde futbola ara verileceğini aktaran Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'da aralar 3-4 haftaydı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde 2 ay gibiydi. Bu BDT ülkeleri için daha uzun olacak. Avrupalılar için de büyük bir ara olacak. Bu arada takımlar Antalya'ya gelecek. Ara nedeniyle kaç kamp olacak rakam telaffuz etmek istemiyorum ama eski yılları aratmayacak. Daha fazla olacağına inanıyorum diye konuştu.

FERİT TURGUT COVID ÖNCESİ DÖNEME YAKIN BİR HAREKETLİLİK OLACAK

Aynı zamanda TÜRSAB Akdeniz BTK Başkanı olan Ferit Turgut da şöyle dedi Bu yıl Dünya Kupası'nın kasım ayında olması nedeniyle önümüzde kasım ve aralık aylarında hazırlık sezonumuz olacak. Ocak-mart arasında yine eskisi gibi kamp dönemi başlayacak. Bu sene kışın uzun olması ve hazırlık döneminden dolayı biraz uzun bir dönem geçiriyoruz. Liglere ara verilmesinden dolayı da bu ara uzun olacak. Şu ana kadar gelen rezervasyonlar olumlu. Covidden sonra ilk defa Covid öncesi döneme yakın bir hareketlilik bekliyoruz. Umarım güzel bir sezon olur.

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Kaynak: DHA

Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya haber... SPOR Antalya futbol turizminde Dünya Kupası hareketliliği bekleniyor - Son Dakika

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