Antalya haberi | Konyaaltı'na Ukraynalı rakip - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberi | Konyaaltı'na Ukraynalı rakip

19.10.2022 10:30
Antalya haberi | Konyaaltı'na Ukraynalı rakip

Antalya haberleri: Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde ikinci turdaki rakibini her iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükselen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın üçüncü turdaki rakibi Ukrayna Temsilcisi HC Galychanka Lviv oldu.

Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde ikinci turdaki rakibini her iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükselen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın üçüncü turdaki rakibi Ukrayna Temsilcisi HC Galychanka Lviv oldu.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstererek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nda üçüncü tura yükselmenin sevinci yaşanıyor. İkinci turda eşleştiği Yunan rakibini her iki maçta da mağlup ederek taraftarını sevindiren Mavi Kelebekler'in üçüncü turdaki rakibi de belli oldu. Antalya'yı Avrupa'da temsil eden tek takım olan Konyaaltı'nın EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü turdaki rakibi Ukrayna'nın HC Galychanka Lviv takımı oldu.

32 takımın mücadele edeceği EHF Avrupa Kadınlar Kupası 3. Tur maçları 3-4 ve 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak. Diğer yandan Süper Lig mücadelesinde Adasokağı SK ile deplasmanda karşılaşacak olan Mavi Kelebekler, 20 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te sahaya çıkacak. Yunan ekibiyle oynanan maçlarda Antalya seyircisinin çok güzel bir atmosfer oluşturduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Üçüncü turda evimizde oynayacağımız karşılaşmada da taraftarımızdan aynı desteği alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız da dolu tribünler önünde daha coşkulu oynuyor. Bu turdaki iki maçta da yine iyi sonuçlar alarak şehrimizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğimize inancımız tam" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Antalya spor haberi... Konyaaltı'nda 6 ülkeden yaklaşık 500 sporcu uluslararası yüzme yarışında buluşacak Antalya spor haberi... Konyaaltı'nda 6 ülkeden yaklaşık 500 sporcu uluslararası yüzme yarışında buluşacak Antalya ekonomi: Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu Antalya ekonomi: Gübre üreticileri ve sektör paydaşları Antalya'da buluştu Son dakika haberi... Savaşan ülkelere durma noktasına gelen tarım ürünleri ihracatı yeniden başladı Son dakika haberi... Savaşan ülkelere durma noktasına gelen tarım ürünleri ihracatı yeniden başladı

Konyaaltı, Ukrayna, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya haberi | Konyaaltı'na Ukraynalı rakip - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya haberi | Konyaaltı'na Ukraynalı rakip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement