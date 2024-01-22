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Antalya Kumluca'ya Yeni Stadyum Kazandırıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başlattığı Atatürk Stadyumu projesi, kaba inşaatın yüzde 85'i tamamlandı. Kumluca'ya yapılacak olan modern stadyum, güreş, deve güreşi, futbol ve konser gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Antalya Kumluca\'ya Yeni Stadyum Kazandırıyor
22.01.2024 - 13:24,
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Kumluca'ya yeni ve modern bir stadyum kazandırılması amacıyla başlattığı Atatürk Stadyumu'nun kaba inşaatı yüzde 85 oranında tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesi ve iş birliği protokolü doğrultusunda yapımı devam eden Atatürk Stadyumu projesi; güreş, deve güreşi, futbol ve konser gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak Kumlucalı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yüzde 85'i tamamlandı

Kumluca'ya kazandırılacak stadyum projesinde çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Dört etaptan oluşan tribünlerin üç etabında kaba inşaat tamamlandı. Dördüncü etapta betonarme işleri devam ediyor. Yapının kaba inşaatı yüzde 85 oranında tamamlanırken, çelik konstrüksiyon çatı karkası imalatlarına başlanıldı. Betonarme istinat duvarı ve dolgu işleri yüzde 70 seviyesinde devam ediyor. Ekipler bazı etaplarda da bina içi sıhhi tesisat işleri ile elektrik tesisatı işlerine ve bina içi yükseltme dolgularına başladı.

Modern stadyum

Kumluca Karatepe mevkiinde bulunan stadyum projesi yaklaşık 6 bin 650 metrekarelik alana inşa edilecek. Projede idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2000 metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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