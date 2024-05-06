Antalya'nın Kemer Belediyesi Güreşçisi Kemal Berke Kaya, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İkinci Oldu - Son Dakika
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Antalya'nın Kemer Belediyesi Güreşçisi Kemal Berke Kaya, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İkinci Oldu

Antalya\'nın Kemer Belediyesi Güreşçisi Kemal Berke Kaya, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde İkinci Oldu

Antalya'nın Kemer Belediyesi güreşçisi Kemal Berke Kaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ikinci oldu. Kemer Belediyesi güreşçisi Kaya'nın kürsüye çıkma başarısı gösterdiği güreşlerin finalinde, Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz birinci oldu.

06.05.2024 17:12  Güncelleme: 17:15
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Antalya'nın Kemer Belediyesi güreşçisi Kemal Berke Kaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ikinci oldu.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen güreşlere, 71'i başpehlivan 1004 güreşçi katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde Kemer Belediyesi güreşçisi Kemal Berke Kaya, küçük orta büyük finalinde Murat Özkaplan'a yenilerek ikinci oldu.

Kemer Belediyesi güreşçisi Kaya'nın kürsüye çıkma başarısı gösterdiği güreşlerin finalinde, Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz birinci oldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, küçük orta büyük kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarı gösteren Kemer Belediyesi güreşçisi Kemal Berke Kaya'yı tebrik ederek, başarıların devamını dilediğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'nın Kemer Belediyesi Güreşçisi Kemal Berke Kaya, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İkinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Kemer Belediyesi Güreşçisi Kemal Berke Kaya, 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İkinci Oldu - Son Dakika
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