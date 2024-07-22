Antalya'nın Kemer ilçesindeki Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 07 Kemer Spor Kulübü sporcusu Sude Akan, Yıldızlar Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 40 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında seçilen Sude, Kemerli spor kulübü adına mücadele etti ve 6 ülkeden 156 sporcunun katıldığı şampiyonada birinci oldu.

22.07.2024 10:41
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki 07 Kemer Spor Kulübü sporcusu Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu.

Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde seçilerek 07 Kemer Spor Kulübüne yönlendirilen Sude, Yıldızlar Avrupa Kupası Şampiyonası'nda mücadele etti.

Kocaeli Recep Topal Spor Salonu'nda düzenlenen ve 6 ülkeden 156 sporcunun yarıştığı şampiyonada Kemerli sporcu Sude, "Yıldızlar" kategorisinde 40 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'nın Kemer ilçesindeki Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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