Antalya'nın Kemer ilçesindeki Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki 07 Kemer Spor Kulübü sporcusu Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu.

Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde seçilerek 07 Kemer Spor Kulübüne yönlendirilen Sude, Yıldızlar Avrupa Kupası Şampiyonası'nda mücadele etti.

Kocaeli Recep Topal Spor Salonu'nda düzenlenen ve 6 ülkeden 156 sporcunun yarıştığı şampiyonada Kemerli sporcu Sude, "Yıldızlar" kategorisinde 40 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.