Kick boksta dünya şampiyonu kardeşlerin hedefi hep zirvede kalmak - Son Dakika
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Kick boksta dünya şampiyonu kardeşlerin hedefi hep zirvede kalmak

15.09.2022 11:10

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babalarının tavukçu dükkanında zaman zaman kasaplık yapan Sena Amine Nur Özgen (20) ve kardeşi Rabia Özgen (16), "Kız dövüşür mü" gibi eleştirilere kulak asmadan azimle çalışarak kick boksta dünya şampiyonu oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babalarının tavukçu dükkanında zaman zaman kasaplık yapan Sena Amine Nur Özgen (20) ve kardeşi Rabia Özgen (16), "Kız dövüşür mü" gibi eleştirilere kulak asmadan azimle çalışarak kick boksta dünya şampiyonu oldu.

Kiremitli Mahallesi'nde tavukçuluk yapan Hüsnü Özgen, spora olan yetenekleri dolayısıyla kızlarını 10 yıl önce kick boksla tanıştırdı. Korkuteli Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlara başlayan Özgen kardeşler, çevrelerinden "Kız dövüşür mü", "Yörük olarak keşke güreşe başlasaydınız" gibi tepkilere rağmen hiç yılmadan çalışmalarını sürdürdü.

Bir yandan babalarına yardım eden bir yandan da kilolarında çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde eden, Avrupa Şampiyonaları'nda da dereceler kazanan Özgen kardeşler, kariyerlerini İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 60 ve 55 kiloda altın madalya kazanarak taçlandırdı.

Kariyerinde dünya şampiyonluğunun yanı sıra bir dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu ve 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sena Amine Nur Özgen, AA muhabirine, ailesinin desteği ile bu başarıları elde ettiğini söyledi.

"Bu spora ilk başladığımda 'Kız dövüşür mü' gibi tepkiler alıyordum ama kulak asmadım. Azmettim ve şampiyon oldum." diyen Sena Amine Nur, "İlçemde birçok kıza da örnek oldum. Aileler kızlarını bu spora yönlendirdi. Kendime has bir dövüş stilim var. Tekme ağırlıklı dövüşüyorum. Genelde teknik nakavta oynuyorum ve o şekilde yeniyorum. Kendimden daha iyi sporcularla antrenman yapmaya çalışıyorum. İnşallah bir gün bu spor olimpiyatlarda yer alır ve ülkemi orada temsil ederim." ifadelerini kullandı.

Güreşin sevildiği ilçede kick boksu zirveye çıkardılar

Rabia Özgen ise şampiyonluklarında ablasının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ablasının aynı zamanda hocası olduğunu aktaran Rabia, "İlçede bu spor çok bilinmiyor. Herkes güreşi çok seviyor. Ama biz şampiyon oldukça insanlar kızlarını bu spora yönlendirmeye başladı. İnşallah bu spora olan ilgi daha da artar. Hedefimiz hep bu sporda zirvede kalmak. Ablamla hep en üst düzey şampiyonalarda kürsüde olmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgen kardeşlerin antrenörü Şükrü Haksız ise iki sporcunun da özel yeteneklere sahip olduğunu ve elde ettikleri başarıyı istikrarlı hale getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Korkuteli Belediyesi, Korkuteli, İstanbul, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick boksta dünya şampiyonu kardeşlerin hedefi hep zirvede kalmak - Son Dakika

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