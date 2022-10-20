Antalya spor haberi... 'Kaş Yarımadaton' başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya spor haberi... 'Kaş Yarımadaton' başlıyor

20.10.2022 10:54
Antalya spor haberi... 'Kaş Yarımadaton' başlıyor

Antalya spor haberi: Kaş Belediyesinin desteğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yarı Maraton koşu yarışı, üç farklı parkurda 21, 12 ve 6 kilometre olarak koşulacak.

Kaş Belediyesinin desteğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yarı Maraton koşu yarışı, üç farklı parkurda 21, 12 ve 6 kilometre olarak koşulacak. 22 Ekim tarihinde start alacak olan etkinlikte bu yıl ilk kez çocuk koşusu düzenlenecek.

Kaş Yarımadaton'da, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan, İrlanda ve Türkiye'dan 500'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonla koşu sporu ve alternatif sporlar konusunda bölgenin çekim noktası olması, Kaş coğrafyasının güzelliğinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Türkiye'nin en önemli koşu parkurlarından biri konumuna gelen organizasyonda sporcular, Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak fuar alanında hem eğlenecek, spor yapacak hem de ilçeyi tanıma fırsatı bulacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak yarış, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası etrafında koşulacak ve başlangıç noktasında sona erecek.Kaş Yarımadaton, aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Amerika'da dünyanın bir numaralı üniversitesinde bilim ve teknolojiyi gördüm' Kılıçdaroğlu: 'Amerika'da dünyanın bir numaralı üniversitesinde bilim ve teknolojiyi gördüm' FINA Yüzme Dünya Kupası Yarışları yarın Almanya'da başlayacak FINA Yüzme Dünya Kupası Yarışları yarın Almanya'da başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya spor haberi... 'Kaş Yarımadaton' başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:04:58. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya spor haberi... 'Kaş Yarımadaton' başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement