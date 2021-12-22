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Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor - Son Dakika

Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor

22.12.2021 15:38

- Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu, 24-25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: "Bin kadar sporcu yarışacak, 17 ayrı ülke ve 54 farklı şehirden geliyorlar"...

- Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu, 24-25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen:

"Bin kadar sporcu yarışacak, 17 ayrı ülke ve 54 farklı şehirden geliyorlar"

ANTALYA - Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 24-25-26 Aralık'ta düzenleyecekleri Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılacağını kaydetti. Esen, bu uluslararası etkinlikle Antalya'nın turizmin yanında sporla da tanıtımına katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu'nun tanıtım toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Yarış Direktörü Ali Sem Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bilgiler veren Başkan Semih Esen, Antalya'da ilk defa Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 54, 28, 5 ve 12 kilometre olmak üzere 4 ayrı kategoride organizasyonu düzenleyeceklerini bildirdi.

2.5 kilometrelik bir halk koşusu ve Konyaaltı Sahili'nde çocukların katılımı ile 800 metrelik bir koşu olacağını dile getiren Esen, "Birkaç ayrı kategoride koşu olacak. Birincisinin ardından devamını getirmek istiyoruz. Başarılı bir spor organizasyonun Antalya'da yapılabildiğini bu yönüyle de eşsiz yerlerden biri olduğunu kentin tanıtımına, turizmine her yönden bilinilirliğine katkı verecek" diye konuştu.

"Güzel bir koşu olacak"

Parkurlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Esen, "54 kilometrelik etap Konyaaltı Belediyesi önünden başlayacak, Feslikan yaylası, Karçukuru bölgesinden ve Saklıkent'te sonuçlanacak. Yol boyunca he türlü sporcuların ihtiyacı olan güvenlik önlemi, sağlık önlemi alındı. Güzel bir koşu olacak. Bu maratona 109 sporcu katılacak. Önemli bir kısmı yurt dışından ve ülkelerinin milli takımlarında yer alan sporcular. İkinci uzun koşu 28 kilometre uzunluğunda ve oda belediye önünden start alacak ve Geyik Bayırı'nda sonuçlanacak. Bu koşuya 292 sporcu kayıt yaptırdı. Bu iki koşu cumartesi günü sabah start alacak. 54 kilometre saat 06.00, 28 kilometre sabah 08.00'de start alacak. 54 kilometrelik etabın öğlen saatlerinde saat 12.00-13.00'da bitmesi tahmin ediliyor. Pazar günü 5 ve 12 kilometrelik parkurlar koşulacak. Bu koşularda belediye önünden saat 9.30 da start alacak. Bu koşuların ikisi de Konyaaltı Sahil şeridine paralel şekilde olacak. Aynı gün saat 12.00'da 2.5 kilometre uzunluğunda halk koşusu düzenlenecek. Aynı gün miniklerin koşacağı çocuk koşusu belediye önünden start alacak" diye konuştu.

"kentimizin ismi bu kez uluslararası alanda sporla anılacak"

Uluslararası literatürde yer alan bir koşunun Antalya'da ilk kez yapıldığının altını çizen Başkan Semih Esen, "Birçok yabancı ülkeden sporcu katılıyor. Bu konunun uluslararası spor kanallarında yer alacak olması, spor kamuoyunda yer bulacak. Antalya'nın tanıtımına katkı verecek kentimizin ismi bu kez uluslararası alanda sporla anılacak. Antalya dünyada olsun Türkiye'de olsun kültürlerin barışık olması, turizmiyle ve doğal güzellikleriyle yer almıştır. Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğindeki organizasyonu bu nedenle ayrı bir önemsiyoruz. 'Maviden beyaza bir ultra maraton" sloganımız bu. Koşumuz deniz kenarından mavi ile başlayacak, 1800 rakımlı yaylalardan aynı rakımdaki Saklıkent'te son bulacak. Konyaaltı'nın her mevsiminin güzelliğini sporla da göstermiş olacağız" dedi.

Esen, geleceğin teminatı çocukları önemsediklerini belirterek, onlar için de bir ödül değil ama spor bilincinin oluşması için 800 metrelik bir parkur hazırladıklarını belirtti.

"17 ayrı ülke ve 54 ayrı şehirden geliyorlar"

Esen, maratonu tamamlayanlar için anlamlı bir madalya yaptıklarını dile getirerek, "Otizmli kardeşlerimizin el emeği madalyalarını onlara takdim edeceğiz. Bu yarış son yıllarda rağbet gören farklı farklı yerlerde yapılması için istek alan spor dalı, dümdüz bir arazide herhangi bir parkurda yapıldığı zaman değil, doğanın her türlü özelliğinin yer aldığı zaman daha çok ilgi çekiyor. O nedenle ilgili yoğun oldu. Bin kadar sporcu yarışacak. 17 ayrı ülke ve 54 ayrı şehirden geliyorlar. Bu katılım anlamında parkurun cezbediciliği yarışın tercih edilmesi anlamında önemli bir işarettir. Katılımcıların önemli bir kısmı da milli sporculardır" ifadelerine yer verdi.

"Dünyada çok az parkur var"

Yarış Direktörü Ali Cem Aktaş ise dünyada maviden başlayıp beyaza gidebilen çok az parkurun olduğuna dikkat çekti. Aktaş, kaya tırmanışı ile ön plana çıkan Geyikbayırı'nın 28 kilometrelik parkurla daha bir önem kazanacağını belirtti. Para ödülü olan etkinliklerin sürekliliğini az olduğunu vurgulayan Aktaş, puanlama sisteminin olduğu Antalya Ultra Trail Maratonu'nun uzun yıllar devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor
Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor
Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor
Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor

Togo Cumhuriyeti, Semih Esen, Konyaaltı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Antalya Ultra Trail Maratonu'na 17 ayrı ülkeden bin sporcu katılıyor - Son Dakika
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