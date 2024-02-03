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Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 2: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 2: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu

Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 2: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.

03.02.2024 22:16
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- Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Cengiz Under'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Helton Leite topu güçlükle kornere çeldi.

87. dakika dakikada Van de Streek'in köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutu önce defansa çarptı ardından kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada sol kanattan gelen King'in rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite, gole izin vermedi.

90+5. dakikada Bonucci'nin pasında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri (Assombalonga dk. 80), Saric (Erdal Rakip dk. 80), Bytyqi (Van de Streek dk. 84), Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Karadeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Deni Milasovic, Ömer Toprak, Gomes Pereira, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 68), Szymanski (Bonucci dk. 88), Tadic (King dk. 68), Dzeko (Batshuayi dk. 83)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Miha Zajc, Muhammet İmre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Cengiz Ünder (dk. 42), Batshuayi (dk. 90+5) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Kaluzinski (Antalyaspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 2: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 2: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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