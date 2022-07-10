Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda... - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...

10.07.2022 14:56
Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...

Süper Lig ekibi Antalyaspor, futbolcusu Doğukan Sinik'e Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile transfer görüşmeleri yapması için izin verdi. Geçen gün Ilıcalı da milli golcü ile anlaşmaya yakın olduklarını açıklamıştı. Ilıcalı da, "Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım." sözlerini kaydetmişti.

Antalyaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik, Hull City'e transfer olmaya çok yakın.

ANTALYASPOR'DAN İZİN ÇIKTI

Transfere ilişkin Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"ONUN HAYRANIYIM"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doğukan Sinik transferinin çok yakında biteceğini düşünüyorum. Hayallerini anlattı bana, bizim de hayallerimiz aynı. Antalyaspor yönetimine de burada teşekkür ediyorum. Transferde ciddi aşamaya geldik. Onun hayranıyım." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak Acun Ilıcalı, Ozan Tufan ve Şota Arveladze, Fenerbahçe-Hull City maçı öncesi konuştu Acun Ilıcalı, Ozan Tufan ve Şota Arveladze, Fenerbahçe-Hull City maçı öncesi konuştu

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda... - Son Dakika


Son Dakika
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:59:17. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement