Antalyaspor Adana Demirspor Maçına Hazır

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Adana Demirspor karşılaşması öncesi son çalışmasını, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Taktiksel çalışma yapan Antalyaspor ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antalyaspor-Adana Demirspor müsabakası, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
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