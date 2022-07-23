Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu - Son Dakika
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Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu

23.07.2022 19:22
Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Alman ekibi Bochum'a 6-2 yenildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Alman ekibi Bochum'a 6-2 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor, dün oynadığı antrenman maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekip, Almanya kampının Bielefeld etabında Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum 1848 ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor karşılaşmaya Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Sinan, Fredy, Ghacha ve Luiz Adriano ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 16'ncı dakikasında Houssam Ghacha'nın attığı golle Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçerken, mücadelenin 41'inci dakikasında Ivan Ordets'in golüyle mücadeleye denge geldi. İlk yarının son dakikasında Bochum'da bu kez Simon Zoller topu filelere gönderdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

HAJI WRİGHT GOLLE DÖNDÜKarşılaşmanın ikinci yarısında VfL Bochum 1848, 56 ve 58'inci dakikalarda Takumo Asano ile iki gol atmayı başarırken, Antalyaspor'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Haji Wright 68'inci dakikada topu filelere göndererek skoru 4-2'ye getirdi. 75'inci dakikada Osei-Tutu, 77'nci dakikada ise Holtmann'ın golleriyle skor 6-2 oldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında futbol sorumlusu Nuri Şahin, Floranus, Mehmedi, Gökdeniz, Ufuk, Larsson, Hakan ve Veysel de şans verdi. Karşılaşma Alman ekibi VfL Bochum 1848'in 6-2 üstünlüğü ile sona erdi.Antalyaspor, 26 Temmuz Salı günü saat 14.00'da Paderborn 07 ve 30 Temmuz cumartesi günü saat 18.00'da Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi
Kaynak: DHA

Antalyaspor, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu - Son Dakika
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