Antalyaspor, Alman ekibi Bochum'a farklı mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Alman ekibi Bochum'a 6-2 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor, dün oynadığı antrenman maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekip, Almanya kampının Bielefeld etabında Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum 1848 ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor karşılaşmaya Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Sinan, Fredy, Ghacha ve Luiz Adriano ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 16'ncı dakikasında Houssam Ghacha'nın attığı golle Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçerken, mücadelenin 41'inci dakikasında Ivan Ordets'in golüyle mücadeleye denge geldi. İlk yarının son dakikasında Bochum'da bu kez Simon Zoller topu filelere gönderdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.