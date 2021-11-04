Antalyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, Altay maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Öte yandan, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV yetkilileri, lösemiyi yenmiş çocuklar, Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etti. Futbol sorumlusu Şahin ve futbolcular, bir süre sohbet ettikleri çocuklarla fotoğraf çektirdi. Şahin, ayrıca çocuklarla "Maskemi atarım hayalime koşarım" sloganını birlikte söyledi.

Son Dakika

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı

Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti

Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti

Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz

Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor

2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti