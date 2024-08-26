Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti

Antalyaspor, Atakaş Hatayspor\'u 3-2 mağlup etti

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Atakaş Hatayspor karşısında geriye düştükleri maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İlk yarıda yapılan hataların farkına vararak ikinci yarıda reaksiyon gösterdiklerini belirten Aurelio, takımın önemli bir zafer elde ettiğini vurguladı.

26.08.2024 01:46
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, 2-0 geriye düştükleri maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, Hatayspor karşısında zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Mücadelenin ilk yarısında yaptıkları hatalarla devre arasına 2-0 geride girdiklerini ifade eden Aurelio, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu hataların devre arasında farkına vardık ve bunları oyuncularımıza özellikle de belirttik. Devre arasındaki yaptığımız değişikliklerden sonra takımımız ikinci yarıya reaksiyon göstererek çıktı. Yaptığımız hataların farkına varmamız ve değişikliklerimiz işe yaradı. Bu 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi başardık, 3-2'lik bir galibiyet zaferine taşıdık. Bundan sonrası için Antalyaspor elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Hatalarının, eksikliklerinin farkına varıp bunlardan dersini çıkaracaktır ve üstüne koyarak yoluna devam edecektir. Antalyaspor'un bütün futbolcularına tebriklerimi iletiyorum. Çünkü bugün gerçekten önemli bir zafer elde ettik. Bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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