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Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor - Son Dakika
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Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Antalya'nın turizm kenti olarak dünyada bilinmesinin yanı sıra spor takımıyla da tanınması gerektiğini belirtti. Evren, Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılarak dünya markası olmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, kulübün mali disiplini sağlamak ve sportif başarıyı bir arada elde etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
29.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:28
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Antalya spor Başkan Vekili Alkan Evren, "Turizm kentleri takımlarıyla da ön plana çıkıyor. Artık Antalya'nın spor takımıyla da dünyada bilinmesi gerekiyor. Tıpkı Mallorca, Sevilla, Marsilya gibi. Antalyaspor'un bir dünya markası haline gelebilmesi için Avrupa kupalarına katılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldıklarını, topladıkları 24 puanla ligde 8'inci sırada olduklarını hatırlattı.

Ligde 7 haftalık yenilmezlik serisinin geçen hafta deplasmanda oynadıkları Yukatel Adana Demirspor karşısında yaşadıkları şanssız bir mağlubiyetle sona erdiğini ifade eden Evren, özellikle takımın iç sahada oldukça başarılı sonuçlar aldığını kaydetti.

Süper Lig'de iç sahada son oynadıkları 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarına dikkati çeken Evren, bu sezon evlerinde sadece 8'inci haftada Galatasaray'a mağlup olduklarının altını çizdi.

Amaçlarının evlerindeki yenilmezlik serisini sürdürmek olduğunu vurgulayan Evren, "Kendi evimizdeki başarılı performansımızı sürdürebilir, deplasmanlardan da istediğimiz puanları çıkartabilirsek ligde üst sıraları zorlayabiliriz. Bunu başarabilirsek Avrupa kupalarına katılmak hayal olmaz. Takımın performansından memnunum. Hem skor hem de oyun anlamında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Hedeflerimize doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Antalyaspor'un adını dünyada herkes bilmeli"

Şehirde Antalyaspor bilincini yükselterek kentiyle bütünleşen bir takım olmayı hayal ettiklerini anlatan Evren, şöyle konuştu:

"Antalya, dünyanın en fazla ziyaret edilen kentleri arasında yer alıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar Antalya'yı biliyor. Turizm kentleri takımlarıyla da ön plana çıkıyor. Artık Antalya'nın spor takımıyla da dünyada bilinmesi gerekiyor. Tıpkı Mallorca, Sevilla, Marsilya gibi. Antalyaspor'un bir dünya markası haline gelebilmesi için Avrupa kupalarına katılmasını amaçlıyoruz. Bu yıl bunu başaracağımıza inanıyorum. Hem şehrin tanıtımı hem de kulübün daha da büyümesi için Avrupa kupaları bizim için çok önemli."

"Mali disiplin ve sportif başarıyı aynı anda yapmaya çalışıyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana mali disiplini sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Evren, "Antalyaspor Oteli gibi Antalyaspor'a sabit gelir getirici projelere hız verdik. Kentten de bu anlamda destek almaya başladık. Mali disiplini sağlarken sportif başarıyı da ilk yılımızda yakalamak için uğraşıyoruz. Devre arasında yapacağımız nokta transferler ile ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evren, hedeflerine ulaşmak için taraftarın desteğine her zaman ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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