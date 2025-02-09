Antalyaspor - Başakşehir Maçı: İlk Yarısı Golsüz Geçti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Antalyaspor atağında Sam Larsson'un pasında topla buluşan Safuri'nin ceza alanı dışından vuruşu yandan auta çıktı.

21 dakikada Sam Larsson, sağ kanatta Van de Streek'i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren Streek'in sert vuruşu üstten az farkla auta gitti.

34. dakikada Van de Streek'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri'nin vuruşu yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Van de Streek'in pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Safuri'nin çizgiye kadar inip kestiği ortaya arka direkte Samudio'nun kafa vuruşu, önce direğe ardından Başakşehir savunmasındaki Duarte'ye çarparak oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Antayaspor: Kenan Piriç, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Van de Streek, Kaluzinski, Erdal Rakip, Sam Larsson, Safuri, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Soner Dikmen, Gaich, Djenepo, Emrecan Uzunhan, Petrusenko, Townsend, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Keny, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Yusuf Sarı, Ousseynou Ba, Abdoulaye Yoro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Crespo (Başakşehir) - ANTALYA