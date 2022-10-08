Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettikleri ve son dakikada kalelerinde gördükleri golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Arabam.com Konyaspor maçının hakemi Mert Güzenge'yi eleştirdi.

Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor yönetimi olarak kırmızı-beyazlı taraftarın istediği sıralamada, kendilerinin de kalbinden geçen yerde bulunmadıklarının farkında olduklarını belirtti.

Camianın teknik ekip, futbolcular ve personelle bu durumun üstesinden gelebilmek için çalıştıklarını bildiren Başkan, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Konyaspor maçında, önceki haftalara oranla önemli bir değişim yaşadığımızı ve doğru hamleler yaptığımızı gördük. Ancak Türk futbolunda kaderiniz sadece sizin yaptığınız işle doğru orantılı çizilmiyor. Siz ne yaparsanız yapın, elinizde olmayan sebepler emeğinizi çalıp götürüyor. Bundan birkaç hafta önce son derece kibar bir dille acemi hakem istemediğimizi, altını çize çize ifade etmiştim. Konyaspor maçında da kontrolsüz, güvensiz, panik halinde, standardı olmayan kararlar veren, acemilikte çığır açan bir hakemle karşılaştık. Ev sahibi ekip olarak bize son derece ucuz kartlar çıkaran, rakibe gereğinden fazla tolerans gösteren, saha içindeki her kararında ortamın gerilmesi için adeta çaba gösteren bir hakem yönetimiyle karşı karşıya kaldık."

"Biz 2 puan kaybettik, telafi ederiz"

Başkan, futbol sorumlusu Nuri Şahin ve ekibiyle "temiz oyun" felsefesiyle hareket etiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak centilmenlik ve fair play anlayışımız sanırım yanlış değerlendiriliyor. Sahadaki oyunu çığırından çıkaran, taraftarları tahrik etmesine rağmen hakemin müdahale etmediği bir futbolcunun nasıl 90 dakika sahada kaldığını anlamak güç. Bugün eğer stadımızda olay çıkmadıysa, taraftarımızın aklıselim davranmasından ve vakur duruşundandır. Çok net ifade etmek gerekirse, babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, buna rağmen ikinci sarı kartı göstermemek için arkasını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez. Bu ve benzeri acemi hakemlerin, provokatif davranışlar içinde bulunan futbolcuların, daha soyunma odasına gitmeden berabere kalmalarına rağmen sevinç çığlıkları atarak ortamı geren futbolcuların Türk futbolunda yeri olmamalıdır. Biz 2 puan kaybettik, telafi ederiz. Ancak bu hakemlerle ve bu tarz antipatik futbolcularla Türk futbolu marka değerini, itibarını, kalitesini, en önemlisi futbolseverlerin adalete olan inancını kaybeder. Bunların telafisi ise maalesef mümkün olmayacaktır."