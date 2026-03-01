Antalyaspor Başka'dan Üzüntü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor Başka'dan Üzüntü Açıklaması

01.03.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtikleri maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Perçin, karşılaşmanın ardından protokol tribünü çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Perçin, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmanın 2-2 sona ermesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Müsabakanın genelinde iyi bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Perçin, "Maç 2-2 sona erdi ama biz bu sonuca seviniyor muyuz, şu anda üzülüyoruz. 2-0 öne geçtik. Daha farklı olabilirdi. 60 dakika çok iyi oynadık. Futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. 90 dakika boyunca yine güzel bir ambiyans vardı. Bugün üzülen taraf bence biziz." ifadelerini kullandı.

Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili Perçin, "Hakem arkadaşlarımızın biraz daha cesaretli olmasını istirham ediyoruz. Bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu sonuca 2-0'dan 2-2 olduğu için genel olarak şu anda üzülüyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar karşısında alınan her puanın önemli olduğuna işaret eden Perçin, bu tür maçlarda elde edilen bir puanın değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Başka'dan Üzüntü Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası’ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 00:06:06. #7.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor Başka'dan Üzüntü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.